MSV Duisburg: So schwach ist die Defensive wirklich

Der MSV Duisburg stellt die anfälligste Defensive der laufenden Drittliga-Saison. Auch im Kampf um den Klassenerhalt könnte das noch eine entscheidende Rolle spielen.

Am 32. Spieltag der 3. Liga musste der MSV Duisburg einen herben Rückschlag einstecken. Am Betzenberg gingen die Zebras mit 1:5 gegen den 1. FC Kaiserslautern unter. Es war bereits das dritte Mal in diesem Kalenderjahr, dass die Duisburger fünf oder mehr Gegentreffer in einem Spiel hinnehmen mussten. In den vier Drittligasaisons zuvor klingelte es lediglich ein Mal so häufig, beim 1:5 gegen Ingolstadt am 37. Spieltag der vergangenen Saison.

Am 25. Januar dieses Jahres ging der MSV beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg sang und klanglos mit 0:5 unter. Damals sah Leo Weinkauf nach nur 23 Minuten beim Stand von 0:1 die Rote Karte für eine Notbremse.

Nur eine Woche später, beim nächsten Heimspiel gegen den VfL Osnabrück, zeigten sich dann erneut Auflösungserscheinungen in der Hintermannschaft. Zwar waren die Duisburger selbst vorne drei Mal erfolgreich, hinten musste Jo Coppens aber gleich sechs Mal hinter sich greifen.

Genau zwei Monate darauf war es nun also der dreifache Kaiserslauterer Terrence Boyd, der die Duisburger mit Unterstützung von Marlon Ritter und Alexander Winkler an die Wand spielte.

Bei Punktgleichheit hat der MSV schlechte Karten

Nicht nur aus diesen Auftritten wird klar: Der MSV Duisburg stellt in dieser Saison die schwächste Defensive der Liga. In 30 Spielen mussten die Zebras bereits 60 Gegentreffer hinnehmen – mehr als jeder andere in der 3. Liga.

Die schwache Abwehrarbeit könnte den Duisburgern auch im Abstiegskampf noch zum Verhängnis werden. Mit 40 geschossenen Toren steht der MSV aktuell bei einem Torverhältnis von -20. Zum Vergleich: Nur der TSV Havelse, der abgeschlagen auf Rang 19 liegt, hat eine schwächere Differenz (-30). Die direkten Konkurrenten Viktoria Berlin (-16), SC Verl (-13) und Hallescher FC (-3) würden diesen Vergleich aktuell für sich entscheiden und damit bei Punktgleichheit vor dem MSV stehen.

Nie war die Duisburger Defensive in Liga 3 schwächer

Doch nicht nur das: Einen schlechteren Gegentorschnitt als in diesem Jahr hatten die Duisburger in der 3. Liga noch nie vorzuweisen. Im Schnitt fangen sich die Meidericher zwei Tore pro Partie (Spiele gegen Türkgücü München ausgenommen). Im letzten Jahr, der bislang schwächsten Drittliga-Saison, waren es 1,76 Tore (67 Gegentreffer in 38 Spielen).

Wenn der MSV den so wichtigen Klassenerhalt erreichen will, bedarf es also einer deutlichen Steigerung, besonders in der Defensive. Unter der Woche geht es im Niederrheinpokal-Viertelfinale zum 1. FC Bocholt. Im Anschluss folgen die wichtigen direkten Duelle gegen den Halleschen FC (9. April) und bei Viktoria Berlin (16. April).