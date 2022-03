MSV-Gegner Meppen: Corona-Ausbruch, Verletzungsschock - Trainer trotzdem zuversichtlich

Der SV Meppen geht erheblich geschwächt ins Drittliga-Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Montagabend. Trotzdem hält der SVM-Coach an seinem klar formulierten Ziel fest.

Von großen Personalsorgen geplagt geht der SV Meppen ins Drittliga-Heimspiel gegen den MSV Duisburg am Montagabend (19 Uhr, RS-Liveticker).

Neben acht Spielern, die sich aufgrund eines Corona-Ausbruchs im Team in häusliche Isolation begeben mussten und ausfallen, muss der SVM auch auf seinen Stammtorhüter Erik Domaschke verzichten.

Wie die Emsländern am Sonntag mitteilten, hat sich Domaschke im Training am Sprunggelenk verletzt. Eine genaue Diagnose steht noch aus, laut Klub muss sich der Keeper voraussichtlich zeitnah einer Operation unterziehen.

Krankheits- oder coronabedingt werden Jeron Al-Hazaimeh, Markus Ballmert, Tobias Dombrowa, Lars Bünning, David Blacha, Beyhan Ametov, Jonas Fedl und Mike Bähre gegen den MSV fehlen. Ebenso wie Thilo Leugers (Reha nach Kreuzbandriss) und Willi Evseev (Achillessehnenriss).

Im Training am Sonntag standen laut der Neuen Osnabrücker Zeitung gerade mal 17 Profis auf dem Feld. Solange 16 Spieler zur Verfügung stehen und ein Torwart spielfähig ist, kommt eine Verlegung aber nicht infrage.

Überhaupt will sich Meppens Trainer Rico Schmitt vor dem Duell mit den zuletzt wieder erstarkten Duisburgern nicht hinter der dünnen Personaldecke verstecken. "Ich erwarte ein sehr kämpferisches Spiel gegen den MSV", sagt er auf der Vereinshomepage - und kündigt das "klar formulierte" Ziel des SVM an: "Wir wollen das Heimspiel in der Hänsch-Arena gewinnen. Trotz der angespannten Personalsituation gehen wir mit einer top Startelf in die Partie, die in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen!"