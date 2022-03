3. Liga: Bakir-Hammer bei 2:0! MSV Duisburg verschafft sich weiter Luft

Der MSV Duisburg hat sein Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 2:0 (0:0) gewonnen. Die Jokertore von Alaa Bakir und Julian Hettwer entschieden die packende Partie.

Der MSV Duisburg feierte am Samstagmittag seinen zweiten Heimsieg in Folge. Damit vergrößerten die Zebras den Abstand zum ersten Abstiegsplatz auf sieben Punkte.

Auch in Duisburg wurde von beiden Mannschaften kurz vor Anpfiff ein Zeichen der Verbundenheit mit den Kriegsopfern in der Ukraine gesetzt. „Stop war - wir gegen Krieg“ stand auf dem blau-gelben Banner. Ohne die verletzten Aziz Bouhaddouz und Marvin Bakalorz, dafür mit Orhan Ademi und Kolja Pusch, wollten sich die Zebras nach dem Niederrheinpokal-Viertelfinaleinzug etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen.





Und das Team von Trainer Hagen Schmidt kam mit viel Druck aus der Kabine. Den stark pressenden Hausherren gehörte die erste Viertelstunde. Die dickste Chance im ersten Durchgang vergaben allerdings die Kölner. Seokju Hong köpfte eine Flanke aus dem Halbfeld knapp am langen Pfosten vorbei, nachdem sich Leo Weinkauf eine erneute Unsicherheit leistete (23.).

Dann brach kurzzeitig Jubel unter den über 7.000 MSV-Fans in der Schauinsland-Reisen-Arena aus, als Marvin Knoll den Ball aus 16 Metern in den rechten Winkel beförderte. Doch Schiedsrichter Eric Müller hatte die Partie nach einem Foul von John Yeboah wenige Sekunden zuvor unterbunden. Köln wurde zum Ende der ersten Halbzeit stärker. Duisburg schwankte, rettete sich aber mit einem torlosen Remis in die Pause.

MSV: Weinkauf - Gembalies, Frey, Fleckstein - Ajani, Knoll, Pusch (62. Bakir, 90. Jander), Bretschneider (62. Kwadwo), Yeboah (79. Stierlin), Stoppelkamp - Ademi (62. Hettwer). Weinkauf - Gembalies, Frey, Fleckstein - Ajani, Knoll, Pusch (62. Bakir, 90. Jander), Bretschneider (62. Kwadwo), Yeboah (79. Stierlin), Stoppelkamp - Ademi (62. Hettwer). FCVK: Nicolas - Heister (84. Schirmer), Greger, Siebert, May (46. Marseiler) - Klefisch (84. Fritz), Sontheimer (75. Lorch), Risse, Handle - Hong (75. Amyn), Philipp. Schiedsrichter: Eric Müller Zuschauer: 7.518 Gelbe Karten: Heister (2.), Bretschneider (29.), Siebert (35.), Greger (59.), Fleckstein (87.). Tore: 1:0 Bakir (69.), 2:0 Hettwer (71.).

Die Viktoria machte nach Wiederanpfiff da weiter, wo sie aufgehört hatte. Marcel Risse prüfte Weinkauf aus der Distanz, der diesmal deutlich sicherer wirkte. Der MSV blieb trotz des Übergewichts des Gegners im Spiel. Auch wenn lange nicht viel gelang, konnte man der Schmidt-Elf den Willen nicht absprechen. Glück für die Zebras dann nach einer Stunde. Erst traf Hong aus sechs Metern nur den Pfosten, Risse im Nachschuss den Fuß von Weinkauf (59.).

Dann packte der eingewechselte Alaa Bakir den Hammer aus und stellte den Spielverlauf mit einem Traumtor aus 20 Metern auf den Kopf (69.). Einige Zuschauer hatten noch nicht wieder Platz genommen, da erhöhte Hettwer - ebenfalls Joker - per Abstauber auf 2:0 (71.). Moritz Nicolas im Kölner Tor wehrte den Schlenzer von Moritz Stoppelkamp genau vor die Füße des Duisburger Eigengewächses ab. Die Entscheidung.

Für den MSV Duisburg geht es nach dem wichtigen Heimsieg am Montag in einer Woche mit dem Auswärtsspiel beim SV Meppen (19 Uhr) weiter.