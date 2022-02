1860 München rauscht voll in die Krise: 0:2 gegen Halle

Der TSV 1860 München ist in der 3. Fußball-Liga vollends in die sportliche Krise gerauscht.

Die „Löwen“ verloren am Montagabend ihr Heimspiel gegen den Halleschen FC mit 0:2 (0:0). Für Trainer Michael Köllner und sein Team war es vor den Augen von Ex-Kapitän Sascha Mölders die zweite Niederlage nacheinander und das insgesamt vierte sieglose Spiel in Serie. Von Aufstiegsambitionen kann in der aktuellen Verfassung endgültig keine Rede mehr sein. Vor 6100 Zuschauern brachte Jan Scherbakowski die Gäste in der 53. Minute in Führung; Michael Eberwein erhöhte per Foulelfmeter (62.).