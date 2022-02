MSV: BVB II muss zwei gesperrte Leistungsträger ersetzen

Der MSV Duisburg hat den Sprung von den Abstiegsplätzen in der 3. Liga geschafft. Die Bilanz gegen den nächsten Gegner ist nahezu ausgeglichen.

Nach dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden hat der MSV erstmalig seit dem zehnten Spieltag die Abstiegsplätze verlassen. Nachdem es im Nachholspiel gegen Osnabrück ein 3:6 setzte, kommt am Sonntag (14 Uhr) Borussia Dortmund II.

Die Dortmunder spielten zu Beginn der Saison eine sehr gute Rolle und arbeiteten sich zum elften Spieltag auf Platz zwei vor. Nach vier Niederlagen in Serie ging es aber zurück ins Mittelfeld, wo sich die Mannschaft in der gesicherten Region eingependelt hat. Nach dem Unentschieden gegen Osnabrück am letzten Wochenende steht derzeit Platz neun zu Buche. Mit sieben Zählern Rückstand auf Platz zwei sind auch die Spitzenplätze noch in Reichweite für die Schwarzgelben.

Klares Ergebnis im Hinspiel

Bisher gab es noch keine Punkteteilungen zwischen den beiden: Nach fünf Begegnungen hat der BVB dank des Hinspiels einen Sieg mehr geholt. Im August brachte Orhan Ademi den MSV zwar in Führung, doch die Borussen glichen durch Steffen Tigges aus, ehe Berkan Taz, erneut Tigges und Timo Bornemann in der zweiten Hälfte das 4:1 sicherten. Während der MSV in der Saison 2014/15 beide Duelle für sich entschied und am Ende der Aufstieg stand, konnte der Dortmunder Nachwuchs im Jahr vorher beide Spiele für dich entscheiden.

Zuletzt holte die Dortmunder Reserve ein 2:2 gegen den VfL Osnabrück, bei dem neben den Torschützen Youssoufa Moukoko und Steffen Tigges die Verteidiger Dan-Axel Zagadou und Felix Passlack von den Profis kamen, um Spielpraxis zu sammeln.

Maloney und Franz gesperrt

Im Winter verstärkte sich die Mannschaft von Enrico Maaßen auch extern. Von der Zweitvertretung von Werder Bremen kam Justin Njinmah, der bis zum Sommer 2023 ausgeliehen ist und den Trainer bereits in deinen ersten Auftritten von seiner Qualität und seinem Talent überzeugen konnte.

Mit Tobias Raschl verlor Maaßen einen Leistungsträger am letzten Tag des Transferfensters, der Mittelfeldspieler schloss sich Greuther Fürth an. Cebrail Makreckis (Viktoria Berlin), Florian Krebs (FC Honka, Finnland), Albin Thaqi (Fortuna Köln), Leon Klußmann (FC Kray) und Maik Amedick (Wiedenbrück, Leihe) verließen den Verein ebenfalls. Gegen den MSV wird den Gästen Innenverteidiger Lennard Maloney mit einer Rotsperre fehlen, Kapitän Franz Pfanne setzt gelbgesperrt aus.

Die letzten drei Ligaspiele konnte die Dortmunder Zweitvertretung nicht gewinnen. Allerdings ist der amtierende Meister der Regionalliga West das zweitbeste Auswärtsteam der Liga und konnte bereits sieben Mal in der Fremde gewinnen, während der MSV daheim erst vier Siege einfahren konnte. Die Favoritenrolle sollte also bei Schwarzgelb liegen.