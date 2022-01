MSV Duisburg: Heftiges Heimdebakel gegen Magdeburg

Der MSV Duisburg hat das Flutlichtspiel des 23. Spieltags gegen den 1. FC Magdeburg klar mit 0:5 (0:3) verloren. Leo Weinkauf leistete sich beim Debakel einen folgenschweren Aussetzer.

Es war die höchste Heimniederlage der laufenden Saison. Gegen den Tabellenführer der 3. Liga war der MSV Duisburg 65 Minuten in Unterzahl und zeigte einen blutleeren Auftritt. Die Schmidt-Elf rutscht damit noch tiefer in den Abstiegskampf.

Das abgeschlagene Drittligaschlusslicht aus Havelse hat es am Wochenende vorgemacht, wie man gegen das Team von Ex-RWE-Trainer Christian Titz bestehen kann. Der TSV erkämpfte sich ein 1:1-Unentschieden beim 1. FCM, der mit 45 Toren die beste Offensive der 3. Liga stellt. MSV-Coach Hagen Schmidt betonte unter der Woche, dass sein Team „keine Murmel-Truppe“ sei. Der 51-Jährige veränderte seine Startformation im Vergleich zum 3:4-Spektakel gegen Saarbrücken auf zwei Positionen. Doppelpacker Aziz Bouhaddouz, der am Sonntag noch als Joker überzeugte, stürmte für Kolja Pusch. Marlon Frey, nach seiner Corona-Infektion wieder fit für die erste Elf, verdrängte Marvin Bakalorz auf die Bank. Marvin Ajani hatte seine Gelbsperre abgesessen und kehrte ins Aufgebot der Zebras zurück.

Bei den Gästen, für die auch der ehemalige Duisburger Connor Krempicki von Beginn an auflief, war das Selbstvertrauen sofort zu spüren. Und der Magdeburger Angriffsexpress rollte schon nach neun Minuten so richtig los. Der japanische Winterneuzugang Tatsuya Ito, den Titz schon beim Hamburger SV trainierte, schockte die Gastgeber früh, nachdem der Linksaußen bei seinem Debüt perfekt von Raphael Obermair bedient wurde. Amara Condé hatte den Spielzug zuvor sehenswert eingeleitet.





Duisburg traute sich danach etwas mehr zu, schwächte sich dann aber unnötig selbst. Leo Weinkauf kam nach einem langen Schlag eher an den Ball als der durchgesprintete Sirlord Conteh. Anstatt die aufsetzende Kugel wegzuschlagen, schoss Weinkauf seinen Gegenspieler an. Conteh kontrollierte den Ball gut und war einschussbereit, bis der Keeper den Magdeburger kurz vor dem Strafraum foulte. Ein wahnsinniger Blackout, nachdem Weinkauf kurz vor der Szene noch eine Großchance vereitelte. Schiedsrichter Florian Exner entschied richtigerweise auf glatt Rot. So legte Ersatzkeeper Jo Coppens bei seinem ersten Drittligaspiel für den MSV einen Kaltstart hin. Orhan Ademi fiel der Einwechslung des Belgiers zum Opfer.

Nur fünf Minuten später musste Coppens zum ersten Mal hinter sich greifen. Nach idealer Vorlage von Andreas Müller in die Schnittstelle vollstreckte dessen Namensvetter und FCM-Kapitän Tobias Müller eiskalt (31.) zum 2:0. Ausgerechnet Krempicki besiegelte aus 15 Metern mit Ende der vierminütigen Nachspielzeit in Durchgang eins den 3:0-Pausenstand.

MSV: Weinkauf; Feltscher, Knoll, Steurer, Kwadwo (46. Bretschneider), Frey, Stierlin (46. Bakalorz), Yeboah (63. Ajani), Stoppelkamp (46. Hettwer), Bouhaddouz, Ademi (25. Coppens). Weinkauf; Feltscher, Knoll, Steurer, Kwadwo (46. Bretschneider), Frey, Stierlin (46. Bakalorz), Yeboah (63. Ajani), Stoppelkamp (46. Hettwer), Bouhaddouz, Ademi (25. Coppens). FCM: Reimann; T. Müller, Krempicki (46. Jakubiak), A. Müller, Conteh (46. Brünker), Bell Bell, Atik (69. Kwarteng), Burger, Obermair, Condé (53. Malachowski), Ito (46. Ceka). Schiedsrichter: Florian Exner Zuschauer: 750 Gelbe Karten: Obermair (44.), Feltscher (68.) Rote Karte: Weinkauf (24.) Tore: 0:1 Ito (9.), 0:2 T. Müller (31.), 0:3 Krempicki (45.), 0:4 Atik (50.), 0:5 Brünker.

Dreimal hatte Schmidt zur Halbzeit getauscht. Doch die temporeichen Gäste legten munter nach. Baris Atik (50.) und Kai Brünker mit der Hacke (85.) erhöhten noch mal und machten das saftige 0:5-Heimdebakel des MSV perfekt. Die Zebras haben damit die nächste Chance verpasst, die Abstiegsränge der 3. Liga zu verlassen. Schon am Samstag (14 Uhr) geht es mit dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden weiter.