3. Liga: BVB-II-Akteur wechselt zum Liga-Konkurrenten

Borussia Dortmund II lässt einen talentierten offensiven Mittelfeldspieler im Winter ziehen. Der Akteur wechselt zu einem aktuellen Drittliga-Konkurrenten der BVB-Reserve.

Der FC Viktoria Berlin verpflichtet in der Winter-Transferperiode mit Cebrail Makreckis einen weiteren Spieler. Der Mittelfeldspieler kommt von der U23 von Borussia Dortmund zu den Himmelblauen. Erst am Dienstag gab der Aufsteiger die Verpflichtung von Brooklyn Ezeh (FC Schalke 04 U23) bekannt - RevierSport berichtete.

"Ich freue mich sehr auf meine neue Herausforderung bei Viktoria Berlin und darüber, weiterhin in der 3. Liga an den Start zu gehen. Jeder im Klub macht einen sehr engagierten Eindruck. Hier passiert viel im Hintergrund und auch die Mannschaft ist hochmotiviert. Ich möchte in der restlichen Saison nun dabei helfen, dass wir möglichst weit oben mitspielen, will viele Scorerpunkte sammeln und meinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Saison erfolgreich abschließen", sagt Makreckis über seinen Wechsel zu Viktoria Berlin.

Der 21-jährige Makreckis, der im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, wurde in der Jugend bei Bayer Leverkusen ausgebildet. Nach einer Leih-Saison beim SV Bergisch Gladbach 09 spielte er noch eine Serie in der U19 von Bayer Leverkusen, ehe er im Juli 2020 zum Bonner SC wechselte. Vom BSC ging es für Makreckis dann zur U23 von Borussia Dortmund, wo er in der Hinrunde der Saison 2021/22 auf 15 Einsätze (ein Tor, eine Vorlage) kam.

"Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund II diese Einigung finden konnten. 'Cebo' ist ein Spieler, der aufgrund seiner Mentalität einen hohen Mehrwert in unser Team bringt. Wenn man bedenkt, dass er in seinen Kurzeinsätzen ein Tor und einen Assist gemacht hat, ist das schon einmal ordentlich. Wir wissen aber auch, dass noch mehr in ihm steckt", sagt Viktoria-Sportdirektor Rocco Teichmann.