Mölders-Suspendierung: Schlagerstar und Ex-Mitspieler zerlegen 1860

Sascha Mölders gehört nicht mehr zur ersten Mannschaft des TSV 1860 München. Das gab der Drittligist am Montag bekannt. Diese Nachricht schlug hohe Wellen.

Beim Drittligisten 1860 München ist am Montag eine echte Bombe hochgegangen - in sportlicher Hinsicht: Sascha Mölders gehört nicht mehr zum Kader von Trainer Michael Köllner. RevierSport berichtete.

Diese Nachricht sorgte bei vielen Fans des 1860 München für großes Unverständnis.

Über 850 Kommentare sind unter dem Facebook-Post des Vereins zur Suspendierung des 36-jährigen bisherigen Mannschaftskapitän der "Löwen" zu lesen.





"Wahnsinn, so geht man also mit verdienten Spielern um, die Sechzig die Stange gehalten haben bis in die Regionalliga. Die Vereinsverantwortlichen sollten sich schämen! Nur zur Info, dieser Mölders hat in dieser Saison bereits 5 Tore & 4 Vorlagen in 18 Saisonspielen gemacht und das in hohem Alter", schreibt zum Beispiel ein User namens Daniel Imann. Es gibt aber auch Stimmen, die besagen, dass man erst einmal abwarten müsse, was genau vorgefallen sei, um sich ein Urteil zu bilden. Jedoch sind das die Ausnahmen. Die meisten feiern Sascha Mölders und schießen gegen die Vereinsverantwortlichen.

So auch Aaron Berzel, der von 2017 bis 2020 80 Begegnungen für 1860 München bestritt. Der heutige Profi des FC Viktoria Köln schreibt bei Instagram folgendes und solidarisiert sich mit Mölders: "Der Fisch stinkt bekanntlich immer vom Kopf. Da sollten eher andere Leute den Hut nehmen und gehen. Du bist 1860!

Auch Trainer Michael Köllner bekommt sein Fett weg - auch von einem Schlagerstar und Mölders-Freund. Matthias Distel alias "Ikke Hüftgold", der einen engen Kontakt zu Mölders pflegt, schrieb via Instagram: "Dafür gibt’s den doppelten Mittelfinger von mir für den Lappen von Trainer."