MSV: Ohne zwei Stammspieler nach München - Spieltage terminiert

Für den MSV Duisburg steht erst nach der Länderspielpause am 20. November (14 Uhr) beim TSV 1860 München das nächste Liga-Spiel an. Zwei Mann werden auf jeden Fall fehlen.

Aufatmen beim Drittligisten MSV Duisburg: Genau zum richtigen Zeitpunkt, vor der zweiwöchigen Länderspielpause, konnte der MSV den ersten Sieg unter Neu-Trainer Hagen Schmidt einfahren. Nach dem Dreier gegen Aufsteiger FC Viktoria Berlin (1:0) steht das nächste Liga-Spiel erst beim TSV 1860 München am Samstag, 20. November (14 Uhr) an. Am kommenden Samstag geht es noch zum Niederrheinpokal-Drittrundenduell zum SV Sonsbeck (13.30 Uhr)

Im Trainingsbetrieb der Duisburger befinden sich auch Kolja Pusch und Niko Bretschneider. Doch in München werden die beiden Stammspieler fehlen. Im Heimspiel gegen Viktoria Berlin handelten sie sich jeweils die fünfte Gelbe Karte ein und verpassen damit die Begegnung an der Grünwalder Straße.

Zu Beginn der Woche erfuhr der MSV Duisburg auch, wann die Duisburger an den Spieltagen 18 bis 25 spielen werden. Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat diese Spieltage zeitgenau angesetzt. Die Rückrunde beginnt für den MSV mit einem Heimspiel am Sonntag, 19. Dezember 2022 (14 Uhr), gegen den VfL Osnabrück.

Die Ansetzungen im Überblick:

Sonntag, 5. Dezember 2021, 13 Uhr: SC Freiburg II - MSV

Samstag, 11. Dezember 2021, 14 Uhr: MSV - SC Verl

Sonntag, 19. Dezember 2021, 14 Uhr: MSV - VfL Osnabrück (Rückrundenstart)

Freitag, 14. Januar 2021, 19 Uhr: TSV Havelse - MSV

Sonntag, 23. Januar 2021, 14 Uhr: MSV - 1. FC Saarbrücken

Mittwoch, 26. Januar 2021, 19 Uhr: MSV - 1. FC Magdeburg

Samstag, 29. Januar 2021, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - MSV

Sonntag, 6. Februar 2022, 14 Uhr: MSV - Bor. Dortmund II