MSV Duisburg: Stoppelkamp weiter fraglich, Hettwer vor DFB-Debüt

Der MSV Duisburg ist auf Rang 19 der 3. Liga abgerutscht. Gegen Viktoria Berlin benötigen die Zebras endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Der Kapitän ist weiter fraglich.

Ein Punkt aus zwei Spielen - der erhoffte Effekt des Trainerwechsels beim MSV Duisburg ist erst einmal ausgeblieben. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern kassierte Hagen Schmidt beim Halleschen FC am vergangenen Wochenende die erste Niederlage seiner Amtszeit, am Ende stand ein 1:2 aus Sicht der Meidericher.

In Halle wurde auch der Kapitän schmerzlich vermisst. Aufgrund einer Prellung aus dem Kaiserslautern-Spiel musste Moritz Stoppelkamp passen. Ob der 34-Jährige am Samstag beim Heimspiel gegen Viktoria Berlin (14 Uhr) wieder zur Verfügung steht, ist noch unklar. "Da steht weiter ein Fragezeichen", sagte Schmidt am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Stoppelkamp sei bis dato noch nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt.

Drei Spiele für Hettwer mit der U19

Vom Lazarett der vergangenen Woche hat sich dementsprechend nicht viel verändert. Lediglich Alaa Bakir kehrt nach seiner abgelaufenen Gelbsperre ins Team zurück. Leichte Sorgen macht zudem der Zustand von Dominic Volkmer, der am Dienstag das Training wegen Knieproblemen abbrechen musste.

Topfit ist dagegen Julian Hettwer. Der 18-Jährige stand in Halle in der Startelf und spielte rund eine Stunde auf der rechten Seite. Für den Youngster gab es in dieser Woche einen ganz besonderen Anruf - nämlich vom Deutschen Fußball-Bund. Hettwer ist von U19-Bundestrainer Hannes Wolf für die anstehenden Länderspiele in Griechenland nominiert worden.

Zwischen dem 10. und 17. November spielt die Nationalmannschaft dort gegen die Färöer Inseln, Russland und Griechenland, Hettwer könnte sein Debüt geben. "Das ist eine Auszeichnung für den Verein und ein super Erlebnis für ihn", freut sich Schmidt für seinen Schützling. Hettwer wird in der Woche im Training natürlich fehlen. "Ich denke aber, dass wir das kompensieren können."