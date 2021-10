MSV Duisburg: Eigengewächse bleiben bei Halle-Pleite blass

Beim 1:2 in Halle überzeugte beim MSV Duisburg abgesehen von Leo Weinkauf kaum jemand. Auch Julian Hettwer und Darius Ghindovean konnten keine großen Akzente setzen.

Durch den Ausfall von Kapitän Moritz Stoppelkamp, die Verletzung von Marvin Ajani sowie die Gelbsperre von Alaa Bakir fehlte Hagen Schmidt beim Auswärtsspiel im Halle die komplette erste Offensivreihe. Der neue MSV-Trainer war zu ungewollten Änderungen gezwungen und hatte schon vor dem Spiel angekündigt, dass Julian Hettwer eine Option für die erste Elf sei.

Und Schmidt brachte den 18-Jährigen von Beginn an. Auch wenn das Eigengewächs, das noch immer in der U19-Bundesliga spielberechtigt ist, nicht groß auffiel, konnte Hettwer weitere wichtige Minuten Spielpraxis sammeln. Nach einer guten Stunde war dann Schluss. Aziz Bouhaddouz kam in die Partie.

Darius Ghindovean hingegen durfte noch eine gute Viertelstunde länger auf dem Platz bleiben. Nach zwei Spielen ohne Einsatz gab der 19-jährige zentrale Mittelfeldspieler sein Startelfdebüt in dieser Saison. Im offensiven Mittelfeld hinter der einzigen Spitze Orhan Ademi konnte er jedoch nur wenig Torgefahr ausstrahlen. Die Angriffe liefen meist über Kolja Pusch. Ghindovean, der unter Torsten Lieberknecht seine Drittligapremiere feierte, bekam zuletzt nur wenig Spielzeit. Zu groß ist die Konkurrenz auf seinen Positionen.

Schmidt setzt bislang auf Vincent Gembalies

Unter Schmidt gesetzt ist bisher Vincent Gembalies, der zum zweiten Durchgang in der Innenverteidigung Platz für Stefan Velkov machen musste. Der wiederum sah bei der Entstehung des ersten Gegentreffers nicht sonderlich gut aus. Gut möglich, dass gegen Viktoria Berlin am kommenden Samstag ein erneuter Tausch ansteht, wobei der Trainer gut damit fahren würde, auf eine eingespielte Viererkette zu setzen.

Bei der neunten Duisburger Saisonniederlage im 14. Spiel erwischten alle drei NLZ-Eigengewächse, wie das gesamte Team nicht ihren besten Tag. Wunderdinge werden von Gembalies, Hettwer und Ghindovean allerdings ebenso wenig erwartet. In den kommenden Wochen werden die jungen Spieler immer wieder gefragt sein. Spätestens dann wird sich zeigen, ob sie ihre Chance nutzen werden und sie noch ein wichtiger Faktor im Abstiegskampf für den MSV werden könnten.