3. Liga: Nach Corona-Pause - MSV trainiert wieder komplett

Die ersten beiden Spiele der Drittliga-Saison musste der MSV Duisburg wegen mehrerer Corona-Fälle im Kader absagen. Nun geht es voran.

Zwei Spiele abgesagt, erst am kommenden Wochenende startet der MSV Duisburg in die Saison in der 3. Liga. Am Sonntag kommt um 14 Uhr der TSV Havelse nach Duisburg.

Da beide Klubs nicht im DFB-Pokal vertreten sind, können sie an diesem Wochenende die am 2. Spieltag ausgefallene Begegnung nachholen. Und bei den Zebras sind wenige Tage vor dem Auftakt alle Mann an Bord, nachdem zuvor vier Akteure positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Am Mittwoch um 10 Uhr stand die erste gemeinsame Einheit für die Zebras an. Julian Hettwer und Marvin Bakalorz (Erkältung) fehlten dabei. Trainer Pavel Dotchev und Sportdirektor Ivica Grlic stimmten die Mannschaft ein - auf eine kurze Vorbereitung auf die Partie am Sonntag.

Dotchev über sein erstes Spiel in Duisburg vor Fans

Dotchev betonte im Video auf der Homepage der Meidericher: "Wir sind froh, wieder auf dem Platz sein zu dürfen. Man merkt, dass auch die Mannschaft erleichtert ist. Die Stimmung ist gut, wir wissen auch, was auf uns zukommt. Wir haben in den kommenden 22 Tagen sechs schwierige Spiele. Wir werden keine Ausreden suchen, wir müssen das als Herausforderung sehen. Gerade vor dem ersten Spiel, das wir wieder vor Zuschauern bestreiten dürfen."

Für den Heimspielauftakt planen die Zebras mit 10.395 Zuschauern in der schauinsland-reisen-arena. Wie der Verein bekanntgab, behalten bereits erworbene Tickets für das zunächst für den 30. Juli 2021 angesetzte Match ihre Gültigkeit, ebenso die noch nicht eingelösten Gutscheine der Dauerkarten-Inhaber. Diese Gutscheine verlieren mit Anpfiff des Spiels gegen den TSV Havelse ihre Gültigkeit.

Dotchev erklärt vor seinem ersten Spiel vor Zuschauern in Duisburg: "Die Vorfreude ist groß. Wir wissen, dass der Vorverkauf gut läuft. Ich habe es immer genossen, wenn wir mit dem Bus zum Stadion gefahren sind, wie wir empfangen wurden, da hatte ich eine Gänsehaut. Wir wollen den Fans einen Grund geben, uns zu feiern. Das wird nicht leicht, aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Kraft haben, am Sonntag zu gewinnen."