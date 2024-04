Hannover 96 vor Schalke: 15.000 S04-Fans, ausverkauftes Haus, 96 ohne Trio

Bundesliga-Rahmen in der 2. Liga. Hannover trifft vor 49.000 Fans auf Schalke. 15.000 reisen aus Gelsenkirchen an, der S04-Coach ist begeistert über die "Liebe".

Traditionsduell in der 2. Bundesliga. Am Sonntag trifft Hannover 96 auf den FC Schalke 04 (13:30 Uhr). Aufstiegshoffnungen gegen Abstiegsangst.

Der Rahmen wird ein würdiger sein. 49.000 Zuschauer werden im ausverkauften Stadion vor Ort sein, knapp 15.000 Fans werden aus Gelsenkirchen anreisen. Ein Wahnsinn, wenn man sieht, dass Schalke in der Auswärtstabelle Letzter ist.

Zahlen, die Hannover-Trainer Stefan Leitl nur am Rande interessieren, er ist voller Vorfreude auf die 90 Minuten: "Die Art und Weise, wie wir spielen, wird in der Region positiv aufgenommen. Deswegen freuen sich die Jungs darauf. 49.000 am Sonntag, wir haben Heimspiel. Das haben sich die Jungs auch verdient. Wir sind hochmotiviert. Der Support wird gut sein. Wir brauchen jeden einzelnen Zuschauer und den Push von der Tribüne. Dann gilt es, diese Energie aufzunehmen, ein gutes Spiel zu zeigen und das Spiel zu gewinnen.“

Bisher verlor Hannover nur eine Partie vor heimischem Publikum. Mit Jannik Dehm (5. Gelbe Karte), Antonio Foti (Fußverletzung), Christopher Scott (Schulterverletzung) müssen drei Akteure passen.

Das ist Liebe für den Verein, sie lieben Schalke. Wir können die Energie für uns nutzen. Sie pushen uns. Das ist wirklich großartig Karel Geraerts

Mit Blick auf den Gegner betont Leitl: "Wir wissen, dass Schalke eine gute Mannschaft ist, die mit einer ganz anderen Intention in die Saison gegangen ist. Wenn man den Kader durchgeht und liest, welche Spieler dort spielen, dann weiß man, dass Qualität auf uns zukommt.“

Wobei Schalke das nur als Kollektiv auf den Platz bekommt, in der Fremde gelang das selten - daher wird Hannover als Favorit in die Begegnung gehen. Leitls Ausblick: "Siege wie in Magdeburg geben Selbstvertrauen. Dementsprechend haben wir das Selbstverständnis, dass wir das Spiel gewinnen können. Ich erwarte eine intensives Partie. Schalke ist eine Mannschaft, die intensiv Fußball spielen will.“

Auf die Fans können sie erneut setzen, eine fünfstellige Zahl wird Schalke nach Hannover begleiten. Zahlen, die S04-Coach Karel Geraerts begeistern: "Das ist Liebe für den Verein, sie lieben Schalke. Wir können die Energie für uns nutzen. Sie pushen uns. Das ist wirklich großartig.“