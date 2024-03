Ex-Schalker: Caligiuri gibt Debüt in der Baller League

Der einstige Schalke-Derbyheld spielt mittlerweile in der Oberliga. In der Baller League misst er sich nun mit dem GamerBrother.

Daniel Caligiuri gegen den GamerBrother. Was sich anhört wie ein Fiebertraum, wird am 18. März Realität: Der Ex-Schalke-Profi trifft an jenem Montag in der Baller League auf das Team des populären Schalke-Fans und Streamers. Caligiuri soll als Gaststar für das Team Golden XI um Weltmeister Christoph Kramer antreten, das in der neuen Liga derzeit auf dem zehnten Platz unter zwölf Teams steht.

Die vier besten Teams der durchaus prominent besetzten Hobby-Fußballiga qualifizieren sich für das Final Four am 8. April in Düsseldorf. Drei Spieltage stehen noch aus. In Köln geht es für um 22.20 Uhr für Caligiuri & Co. gegen den VFR Zimbos von Manager „GamerBrother“. Für Schalke-Fans ein kleines Highlight.

Immer wieder sind Gaststars in der Baller League dabei. Jüngst stand Bundesliga-Legende und Ex-Schalker Ailton für Calcio Berlin auf dem Platz. Nun also: Daniel Caligiuri. Der Mittelfeldspieler hat in seiner mehr als zehnjährigen Profikarriere eine Menge erlebt. Der heute 36-Jährige spielte in der Champions League, gewann den DFB-Pokal und wurde mehrfach zum Derbyhelden des FC Schalke 04.

Der Deutsch-Italiener sorgte für vier Tore und drei Vorlagen in den Derbys gegen den BVB. Mittlerweile spielt Caligiuri beim Oberligisten FC 08 Villingen in seiner Heimstadt im Südwesten Baden-Württembergs, Ende Februar feierte er sein Debüt für den Klub. Beim FC Augsburg war sein Vertrag zum Ende der vergangenen Spielzeit ausgelaufen, ein neues Angebot aus der Bundesliga gab es nicht.

Die meisten Bundesligaspiele für Schalke 04

Caligiuri hielt sich beim Regionalligisten TSG Balingen und beim FC 08 Villingen fit. Schnell kamen in seiner Heimatstadt Gerüchte auf, dass er dem Team als Spieletrainer helfen würde. Erst dementierte Caligiuri , Ende Februar aber lief er dann beim 3:1-Erfolg im Landespokal Südbaden gegen den Freiburger FC erstmals auf.

372 Partien bestritt Caligiuri in der Bundesliga - die meisten davon für den FC Schalke 04. Anfang 2017 wechselte er vom VfL Wolfsburg nach Gelsenkirchen, dreieinhalb Jahre später zog er nach Augsburg weiter. „Ich hatte eine sehr tolle und auch erfolgreiche Zeit auf Schalke“, erinnerte sich Caligiuri im vergangenen März. „Krönung waren die Vize-Meisterschaft und die Spiele in der Champions League.“

Ausgestrahlt wird die Baller League im TV auf ProSieben Maxx sowie im Stream über ran.de, Joyn, Twitch und YouTube.