Pauli-Trainer über Schalke: Wie ein angeschlagener Boxer

Der FC St. Pauli geht als klarer Favorit ins Auswärtsspiel beim FC Schalke 04. Trainer Fabian Hürzeler warnt dennoch.

Keine zwei Jahre liegt das letzte Gastspiel des FC St. Pauli beim FC Schalke 04 zurück. Gegenüber dem 3:2-Sieg von S04 im Mai 2022 hat sich die Ausgangslage vor dem am Freitag anstehenden Duell drastisch verändert.

Damals sicherte sich Schalke den Aufstieg mit dem Erfolg über die Hamburger, jetzt steht St. Pauli an der Tabellenspitze der 2. Bundesliga - und die Königsblauen kämpfen nach dem Wiederabstieg ins Unterhaus gegen den Absturz in die 3. Liga.

Ein Rückschlag jagt den nächsten bei den Gelsenkirchenern, die zuletzt ein 0:3 beim 1. FC Magdeburg kassierten. "Wir treffen sozusagen auf einen angeschlagenen Boxer. Sie sind aber immer in der Lage, jeden Gegner zu schlagen", warnt St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler daher.

Zumal Schalke zuletzt vor allem auswärts schwach auftrat, die vergangenen beiden Heimspiele aber gewann - wenn auch mit wenig überzeugenden Leistungen. "Im eigenen Stadion haben sie eine andere Art und Weise, wie sie spielen. Wir müssen kompakt verteidigen", fordert Hürzeler.

St. Pauli geht mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz in den 24. Spieltag und will den nächsten Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg schaffen. Ein Ziel, das vor der Saison die mittlerweile auf Rang 14 abgestürzten Königsblauen auch anpeilen wollten. Nun gilt es für das Team von Coach Karel Geraerts darum, die Zukunft in der 2. Bundesliga zu sichern.

Derzeit belegt Schalke den 14. Tabellenplatz, mit vier Punkten Vorsprung auf Platz 16 und 17. "Wir müssen die Tabelle außen vor lassen. Es ist der FC Schalke 04", sagt Hürzeler: "Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner mit hoher individueller Qualität und mit ihren Fans im Rücken. Davor haben wir großen Respekt."

Es gelte, bereit für die laute Atmosphäre in der Veltins-Arena zu sein. Mit Etienne Amenyido müssen die Hanseaten nur auf einen Spieler sicher verzichten. Ob Simon Zoller gegen Schalke einsatzbereit sein wird, entscheidet sich wohl kurzfristig. Der einstige Publikumsliebling des VfL Bochum erwartet bald Nachwuchs. "Da müssen wir abwarten, wie es sich in den nächsten Stunden oder Tagen entwickelt." (mit sid)