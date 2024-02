Schalke: Soppy Kader-Kandidat, Coach über "harte Phase für Spieler und Klub"

Der FC Schalke reist am Samstag zum 1. FC Magdeburg. Im Gepäck: Kaum Verletzte und der Wunsch, endlich auswärts wieder was zu reißen.

Der FC Schalke spielt am Samstag (20:30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Im Hinspiel gab es ein echtes Spektakel. Nach einem 0:2-Rückstand kam Schalke zurück und siegte am Ende mit 4:3.

Jetzt soll es auch auswärts endlich mal klappen, wieder einen Dreier zu landen. In der Auswärtstabelle liegt Schalke mit nur zwei Siegen aus elf Partien auf Rang 15. Den letzten Dreier in der Fremde gab es am 10. Dezember bei Hansa Rostock (2:0).

Gut für S04-Trainer Karel Geraerts, dass er fast auf den ganzen Kader zurückgreifen kann, wie er auf der Pressekonferenz betonte: "Alle Spieler sind fit, Assan Ouedraogo hat in der Woche fast alles mitgemacht. Auch Brandon Soppy hat alles mitgemacht. Leo Greiml konnte Teile mit dem Team absolvieren."

Wobei der Belgier erklärte, dass ein Kaderplatz für Ouedraogo und Greiml noch zu früh komme, bei Soppy entscheidet er am Freitag, ob der Winterzugang zum ersten Mal im Kader steht.

Mit Blick auf den Gegner hat Geraerts eine hohe Meinung vom Gegner: "Magdeburg spielt einen guten Fußball, der auf viel Ballbesitz beruht. Wir müssen Lösungen finden und verhindern, dass sie Tore schießen. Ich habe da schon eine Idee."

Wir haben uns nicht nur mit der Organisation, sondern auch mit der Mentalität beschäftigt, es ist eine harte Phase für die Spieler, für den Klub Karel Geraerts

Wobei er weiß, dass auswärts was passieren muss. Seine Ansage: "Es gibt eine ganz klare Antwort. Wir müssen das ändern, besser werden und die Punkte mitnehmen."

Wobei es auch zu einer Kopfsache werden kann, wenn es nicht klappt, daher berichtete Geraerts, dass es auch Arbeit gab, die nichts mit dem Ball zu tun hatte. "Wir haben uns nicht nur mit der Organisation, sondern auch mit der Mentalität beschäftigt, es ist eine harte Phase für die Spieler, für den Klub. Wir haben Einzelgespräche geführt, auch in der Gruppe. Wir müssen das Positive sehen."

So könnte der FC Schalke beim 1. FC Magdeburg spielen

Müller - Kalas, Kaminski, Murkin - Brunner, Seguin, Schallenberg, Ouwejan- - Churlinov - Terodde, Karaman

Es fehlen: Greiml (Rückstand), Ouedraogo (Rückstand)

Sperren drohen: Seguin