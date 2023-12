2. Bundesliga: Hansa Rostock stellt neuen Trainer vor

Hansa Rostock hat einen neuen Trainer vorgestellt. Der kennt die 2. Bundesliga bereits.

Bei Hansa Rostock lief es zuletzt überhaupt nicht. Der Ostsee-Klub steckt in der 2. Bundesliga seit Wochen in der Krise, dazu sorgten die Fans zuletzt beim Auswärtsspiel in Paderborn für Ausschreitungen und Negativ-Schlagzeilen.

Damit es zumindest in sportlicher Hinsicht wieder bergauf geht, haben die Rostocker zum Start der Winterpause einen neuen Trainer verpflichtet. Mersad Selimbegovic soll die vom Abstieg bedrohte Mannschaft in der Rückrunde wieder auf Kurs bringen.

Wie Hansa am Montagnachmittag mitteilte, hat der 41-Jährige einen Vertrag bis 2025 unterzeichnet, der nur für die 2. Bundesliga gilt. Mit Selimbegovic kommt Co-Trainer Markus Palionis zur Kogge.

Selimbegovic war bis zum Mai dieses Jahres für den SSV Jahn Regensburg tätig. Mehrfach hatte er den Verein in seiner beinahe sechsjährigen Amtszeit in der Liga gehalten. In der Vorsaison scheiterte dieses Vorhaben.

In Rostock tritt der bosnische Ex-Profi die Nachfolger von Alois Schwartz an, der nach der 0:2-Heimpleite gegen Schalke 04 vor gut einer Woche gehen musste. Am vergangenen Spieltag stand Uwe Speidel interimsweise an der Seitenlinie. Jetzt ist mit Selimbegovic eine neue Dauerlösung gefunden.

Der Coach sei ein bodenständiger und werteorientierter Trainertyp, erklärte Sportdirektor Kristian Walter, "der einen aktiven und mutigen Fußball mit vielen Pressing-Elementen spielen lässt. Mersad bringt zudem die Erfahrung aus vier Zweitliga-Saisons mit und kennt sich somit in dieser Liga bestens aus. Er hat in seiner langen Zeit in Regensburg, trotz bescheidener Mittel, durch erfolgreiche Arbeit überzeugen können. Er kann sowohl Spieler als auch Mannschaften weiterentwickeln, das waren Kernpunkte unseres Anforderungsprofils."

Selimbegovic selbst freut sich auf eine "spannende Herausforderung" und betont: "Ich bin voller Energie und bereit für neue Aufgaben. Die Voraussetzungen in Rostock und in der Mannschaft sind gegeben, um hier erfolgreichen Fußball spielen zu können. Ich freue mich darauf, das gesamte Team am ersten Trainingstag endlich persönlich kennenzulernen und mit den Jungs loszulegen."

Sein Pflichtspieldebüt wird Selimbegovic in rund einem Monat geben. Dann nehmen die Rostocker, die aktuell den Abstiegsrelegationsrang belegen, den Zweitliga-Betrieb im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg wieder auf (20. Januar).