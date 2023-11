Schalke: Geraerts ist "nicht zufrieden" und dennoch "stolz auf alle Spieler"

Der FC Schalke 04 ist beim FC St. Pauli in der 2. Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Mit 1:2 unterlag S04 nach Verlängerung.

0:3 beim Karlsruher SC, 3:2 gegen Hannover 96 und am Dienstagabend (31. Oktober 2023) folgte das 1:2-DFB-Pokal-Aus beim FC St. Pauli: So lautet die Ausbeute von Karel Geraerts nach drei Begegnungen als Trainer des FC Schalke 04.

Das Pokal-Aus in Hamburg wurmte den Belgier. Immerhin führte Schalke nach sehr guten 45 Minuten mit 1:0.

Karel Geraerts sprach auf der Pressekonferenz nach dem 1:2 gegen den FC St- Pauli über...

... die erste Halbzeit: "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, waren organisiert und haben gegen einen starken Gegner, der in den vergangenen Wochen und Monaten sehr erfolgreich gewesen ist, insgesamt wenig zugelassen. Dass unser Gegner viel Ballbesitz haben wird, war zu erwarten. Ebenso, dass es ein hartes Spiel wird, in dem wir in einigen Phasen auch leiden mussten. St. Pauli hatte vor der Pause allerdings nur eine richtig gute Chance. Da hat Ralf Fährmann hervorragend reagiert. Wir selbst haben im richtigen Moment das 1:0 erzielt.".

Auch wir haben sicherlich einige Dinge gut umgesetzt. Aber das stimmt mich nach einer Niederlage nicht zufrieden. Ich bin dennoch stolz auf alle Spieler, sie haben bis zum letzten Moment alles gegeben. Jetzt gilt es, die Köpfe hochzunehmen. Karel Geraerts

... die zweite Hälfte: "Im zweiten Durchgang haben wir weiterhin insgesamt organisiert agiert, dabei taktisch ein bisschen umgestellt. Unser Gegner hatte nach der Pause mehr vom Spiel. Der Ausgleich ist durch einen Elfmeter gefallen, so ging es in die Verlängerung, in der St. Pauli ein weiteres Mal getroffen hat."

... die Verlängerung: "Das Siegtor hat mich geärgert. Unser Gegner hat es gut gemacht, aber genau solche Szenen haben wir der Mannschaft vorher in der Video-Analyse gezeigt.

... die Erkenntnisse aus dem Spiel beim FC St. Pauli: "Auch wir haben sicherlich einige Dinge gut umgesetzt. Aber das stimmt mich nach einer Niederlage nicht zufrieden. Ich bin dennoch stolz auf alle Spieler, sie haben bis zum letzten Moment alles gegeben. Jetzt gilt es, die Köpfe hochzunehmen. In vier Tagen wartet in Nürnberg die nächste Aufgabe auf uns. Ich gratuliere meinem Kollegen Fabian Hürzeler zum Einzug in die nächste Runde."