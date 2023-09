Schalke: Nach 1:3-Pleite - "Ja, natürlich wollen wir aufsteigen"

Der FC Schalke 04 hat das vierte Spiel der laufenden Zweitliga-Saison verloren. 1:3 hieß es am Ende beim FC St. Pauli.

Der FC Schalke 04 kommt einfach nicht aus dem Zweitliga-Keller heraus. Im Gegenteil: Nach dem 1:3 beim FC St. Pauli ist S04 15. Sollte Hertha BSC sein Spiel gewinnen, würde Schalke den 7. Spieltag im schlechtesten Fall sogar auf Tabellenplatz 16. beenden.

Die Ambitionen in Gelsenkirchen sind natürlich ganz andere. Und, klar: Noch stehen 27 Spiele aus. So das Schalke weiter hoffen und träumen darf - vom Wiederaufstieg.

Lino Tempelmann, der durch ein Handspiel das 0:1 am Millerntor verursachte, meinte nach dem verlorenen Spiel bei "Sport1" auf die Frage, ob denn die Königsblauen wieder in die Bundesliga wollen: "Ja, natürlich wollen wir aufsteigen. Das ist doch klar. Aber im Moment brauchen wir nicht darüber zu sprechen. Wir haben am Freitagabend Paderborn und da gilt es wieder zu gewinnen."

Dass in Hamburg beim FC St. Pauli mehr für Schalke drin war, wusste auch der 24-jährige Mittelfeldspieler Tempelmann: "Wir hatten in der zweiten Halbzeit schon die Chance auf Unentschieden zu stellen. Wir haben das dritte Tor bekommen, aber die Chance auf das 2:2 war da. Das ist ärgerlich."





Ganz anders war natürlich die Stimmung bei den Hamburgern. Doppel-Torschütze Marcel Hartel sagte: "Wir haben einen super Fight geliefert und mit der Unterstützung der Fans haben wir verdient gewonnen. Das hat einfach großen Spaß gemacht. Solche Spiele und Siege gegen einen Klub wie den FC Schalke 04 sind immer besonders."

St. Pauli ist noch die einzige Mannschaft in der 2. Bundesliga, die nach sieben Spieltagen keine Partie verloren hat. Es stehen drei Siege und vier Remis zu Buche. Und trotzdem will man am Millerntor, zumindest bei den Verantwortlichen, nichts vom Aufstieg wissen.

Erfolgstrainer Fabian Hürzeler, der in 24 Spielen 54 Punkte holte, betonte nach dem Sieg über Schalke: "Wir sind ein Verein, der Ambitionen hat. Daraus mache ich keinen Hehl. Aber wir sind auch ein Klub der Bescheidenheit und Demut vorlebt. Das sind auch Werte, mit denen ich mich voll identifiziere. In dieser Liga ist jedes Spiel ein 50:50-Spiel. Wir haben gesehen wie schwer das gegen Schalke war. Wir schauen nur auf uns, denken von Spiel zu Spiel und arbeiten hart weiter."