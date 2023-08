Hertha BSC: Ehemaliger Profi des FC Schalke 04 wechselt ins Ausland

Zweitligist Hertha BSC hat am Dienstag (22. August) zwei Spieler abgegeben. Marco Richter und Suat Serdar.

Nach zwei gemeinsamen Jahren trennen sich vorerst die Wege: Hertha BSC gibt Suat Serdar leihweise für die laufende Spielzeit an Hellas Verona in die italienische Serie A ab.

Italienischen Medienberichten zufolge soll sich Verona darüber hinaus eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro gesichert haben. Serdar steht in Berlin bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag.

"Für Suat hat sich die Gelegenheit geboten, erstmals in seiner Karriere ins Ausland zu wechseln. Diese Chance wollte er gerne nutzen. Wir wünschen ihm für die Zeit in Italien alles Gute und viel Erfolg", sagt Herthas Sportdirektor Benjamin Weber. "Ich habe mich im Verein und in Berlin wohlgefühlt und besondere Menschen kennengelernt. Ich wünsche Hertha und allen Fans eine erfolgreiche Saison", äußert sich der 26-Jährige.

Der viermalige deutsche Nationalspieler absolvierte insgesamt 69 Begegnungen für die Blau-Weißen – darunter eine im DFB-Pokal in der laufenden Runde. Dabei gelangen dem Rechtsfuß acht Tore, vier weitere Treffer legte er auf.

Vor seinem Engagement in der Hauptstadt schnürte Serdar die Fußballschuhe für FC Schalke 04 (83 Spiele, 11 Tore, 6 Vorlagen) und den FSV Mainz 05 (54, 3, 1). Die Station in Italien, wo er auch den ehemaligen Herthaner Ondrej Duda trifft, ist nun die erste im Ausland.

Marco Richter wechselt in die Bundesliga nach Mainz

Hertha verabschiedete an einem Tag auch den zweiten Spieler. Der Zweitligist transferiert Marco Richter mit sofortiger Wirkung zum 1. FSV Mainz 05.

"Für Marco hat sich die Möglichkeit ergeben, wieder in der Bundesliga zu spielen. Diese wollte er gerne wahrnehmen und wir haben am Ende eine faire Lösung gefunden. Wir danken Marco für seinen unermüdlichen Einsatz für Hertha BSC und wünschen ihm auf seinem sportlichen Wege sowie privat alles Gute", kommentiert Sportchef Weber den Abschied.

"Es waren zwei ereignisreiche Jahre. Ich habe dieses Trikot immer gerne getragen und vor den Fans gespielt, deshalb schmerzt der Abstieg noch immer. Umso mehr hoffe ich, dass Hertha schnell wieder in die Spur findet", verabschiedet sich Richter selbst.

Der ehemalige U21-Nationalspieler des DFB kam im August 2021 vom FC Augsburg an die Spree. In 59 Bundesliga-Partien netzte der gebürtige Friedberger elf Mal und bereitete weitere sieben Tore vor. Hinzu kommen drei Tore in drei Einsätzen im DFB-Pokal sowie ein Einsatz in der Relegation 2022/23. In der aktuellen Saison stehen weitere drei Zweitliga-Begegnungen im blau-weißen Trikot zu Buche.