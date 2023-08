Schalke: Mehmet Can Aydin nach Trabzonspor - das sind die Zahlen zum Gehalt, Ablöse, Leihgebühr

Mehmet Can Aydin hat den FC Schalke 04 Richtung Trabzonspor verlassen. Inzwischen hat der Verein mitgeteilt, welches Gehalt ihn dort erwartet.

Mehmet Can Aydin hat den FC Schalke 04 in Richtung Türkei verlassen. Zunächst wird der 21-Jährige für ein Jahr von den Königsblauen zu Trabzonspor ausgeliehen. Anschließend hat der Süper-Lig-Klub eine Kaufoption.

Sein neuer Verein Trabzonspor hat inzwischen per Börsennotiz auf der Plattform kop.org.tr bekanntgegeben, welches Gehalt Aydin an der Schwarzmeerküste beziehen wird. Demnach erhält Aydin für diese Saison ein garantiertes Gehalt von 8.100.000 Türkische Lira (TL). Das sind umgerechnet aktuell 270.000 Euro.

Wenn Trabzonspor von dem Optionsrecht Gebrauch macht und Aydin am Ende der Saison fest verpflichtet, wird eine Ablösesumme von 1,4 Millionen Euro fällig. Die Leihgebühr liegt übrigens bei 350.000 Euro. Im Fall der festen Verpflichtung steigert sich das Gehalt auf 18.000.000 T (600.000 Euro) für die Saison 2024/25 und 20.250.000 TL (675.000 Euro) für die Saison 2025/26.

Er erhält dann einen Zweijahresvertrag. Absolviert der designierte türkische Nationalspieler in den zwei Jahren mindestens 40 Pflichtspiele für Trabzonspor, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein drittes Jahr. Das garantierte Gehalt läge dann bei 21.750.000 (TL), das sind Stand jetzt 725.000 Euro.

Allerdings hat die türkische Lira seit Jahresbeginn etwa ein Drittel ihres Wertes gegenüber dem Euro aingebüßt. Hält diese Entwicklung an, hätte der Klub dieses Risiko komplett auf den Spieler abgewälzt. Allerdings gibt es auch eine Ausstiegsklausel in dem Vertrag. Diese liegt bei 10 Millionen Euro. Bei einem Weiterverkauf würde auch der S04 prozentual beteiligt werden, wenn die erzielte Summe höher als 6 Millionen Euro liegt.

Mehmet Can Aydin kam 2014 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach zum S04. In der Jugend hatte er für die deutschen Auswahlteams gespielt, sich aber im Seniorenbereich für die Türkei entschieden. Nationaltrainer Stefan Kuntz hatte ihn auch bereits zu Länderspielen eingeladen, zum Einsatz kam er aber in der "Milli Takim" noch nicht. Das Leihgeschäft war problemlos möglich, weil Aydins ursprünglicher Vertrag bei Schalke 04 noch bis 2025 läuft.