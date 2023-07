Ibrahima Cissé vom FC Schalke 04 wurde nach seinem Debüt das Opfer rassistischer Anfeindungen. Nun meldete sich sein Co-Trainer zu Wort.

Zwei Tage, nachdem Ibrahima Cissé vom FC Schalke 04 in den sozialen Medien rassistisch beleidigt wurde, hat sich nun auch Mike Büskens schützend hinter den Neuzugang gestellt.

Der Co-Trainer der Königsblauen zeigte sich in einem Instagram-Post bestürzt über die Anfeindungen. „Seit 1992 bin ich beim @s04 auf Schalke und erlebe seitdem, wie sich die königsblaue GEmeinschaft gegen Rassismus stellt. Aber leider hat das noch nicht alle Menschen erreicht“, schrieb Büskens und betonte: „Die teilweise unwürdigen Kommentare nach dem HSV-Spiel kann man auch nicht mit ‚vorhandenen Emotionen nach einem solchen Spielverlauf‘ entschuldigen.“

Der Appell des 55-Jährigen: „Sachlicher Kritik muss man sich immer stellen, bei allem anderen disqualifizieren sich die Verfasser selbst und haben in unserem Verein nichts zu suchen.“

Im Anschluss gratulierte er Youngster Assan Ouédraogo für sein geschichtsträchtiges Profi-Debüt für den FC Schalke 04: „Eins hätte ich da fast noch vergessen. Glückwunsch an @assan.odg als jüngster Torschütze ?in der Historie unseres Clubs. Lasst uns lieber darüber reden!“





Schalke stellt sich hinter Cissé

Ibrahima Cissé, der im Sommer 2022 vom KAA Gent zu den Königsblauen wechselte, bestritt am Freitag beim Auftaktspiel der Zweitligasaison 2023/2024 sein erstes Profi-Spiel für den Verein. Es war ein unglückliches Debüt für den 22-jährigen Innenverteidiger.

Cissé hatte gegen HSV-Torjäger Robert Glatzel meist das Nachsehen, wie in der 56. Minute, als er durch ein plumpes Trikotziehen einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 verschuldete. Zu allem Überfluss sah er in der 71. Minute beim Stand von 3:3 nach einem Foulspiel an Glatzel Gelb-Rot und musste vom Platz.

Es folgte die Hasstirade in den Sozialen Netzwerken. Der FC Schalke 04 solidarisierte sich in der Folge öffentlich mit Cissé und verurteilte jegliche Form des Rassismus.

Die Stellungnahme des Klubs im Wortlaut: „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts. Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra! #StehtAuf #S04“