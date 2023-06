1. FC Magdeburg: Ehemaliger Bundesliga-Torwart unterschreibt beim FCM

Der Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Zugang präsentiert. Ein U21-Europameister kommt.

Der 1. FC Magdeburg hat den ehemaligen U21-Europameister Julian Pollersbeck verpflichtet. Der 28 Jahre alte Torwart kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon nach Magdeburg. Der Vertrag von Pollersbeck, der bereits in der vergangenen Rückrunde an den FC Lorient ausgeliehen war, in Lyon wurde aufgelöst.

"Mit Julian bekommen wir einen Torwart, der bereits international gespielt hat und über Bundesliga-Erfahrung verfügt. Durch seine Verpflichtung sind wir auf der Torhüterposition sehr gut aufgestellt und auf gewisse Eventualitäten vorbereitet", sagt Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg über Zugang Pollersbeck, der auch auf zehn Bundesliga-Einsätze zurückblicken kann.

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, ergänzt: "Julian kenne ich aus der Vergangenheit. Mit ihm gewinnen wir einen erfahrenen Torhüter, der auch ein gutes Spielverständnis hat."

Pollersbeck war unter FCM-Trainer Christian Titz bereits 2018 beim Hamburger SV aufgelaufen. 2017 war er Stammtorhüter beim Europameistertitel der deutschen U21. Bei den Magdeburgern hat er nach Jahren als Reservist Chancen, wieder regelmäßig zu spielen.

Pollersbeck wurde am 16. August 1994 in Altötting (Bayern) geboren. Zunächst spielte er im Nachwuchsbereich bei der DJK Emmerting und ab 2010 beim SV Wacker Burghausen. Dort stand er für die U17, U19 und die zweite Männermannschaft im Tor.

Im Sommer 2013 wechselte Pollersbeck zum 1. FC Kaiserslautern und absolvierte bis zur Saison 2016/2017 insgesamt 47 Partien in der Regionalliga Südwest. Im Herbst 2016 erkämpfte er sich dann einen Stammplatz in der ersten Mannschaft und kam in der Folge auf 31 Zweitligaeinsätze.

Der 1,95 Meter große Torhüter ging im Sommer 2017 zum Hamburger SV. Dort traf er auch auf FCM-Cheftrainer Christian Titz. In drei Jahren beim HSV absolvierte Pollersbeck zehn Bundesligapartien sowie 37 Zweitligaspiele. Im September 2020 folgte der Wechsel nach Frankreich zu Olympique Lyon. Für den Spitzenklub lief er sechsmal in der Ligue 1, zweimal in der Europa League und dreimal im Coupe de France auf.

Mit der deutschen U-21-Nationalmannschaft wurde er als Stammkeeper 2017 Europameister und setzte sich im Finale mit 1:0 gegen Spanien durch. Insgesamt stand er siebenmal für die U21 zwischen den Pfosten.