Schalke gibt Kerim Calhanoglu endgültig ab - Wechsel in die 2. Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat einen weiteren Abgang vermeldet. Kerim Calhanoglu verlässt den Verein endgültig und wechselt in die 2. Bundesliga.

Nach seiner Leihe zum SV Sandhausen wird Kerim Calhanoglu nicht mehr zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der Linksverteidiger verlässt die Königsblauen endgültig und wechselt zu Greuther Fürth in die 2. Bundesliga. Das gab S04 am Dienstag bekannt. Ursprünglich lief der Vertrag des 20-Jährigen in Gelsenkirchen bis 2024.

Zu den Ablösemodalitäten vereinbarten die Vereine Stillschweigen. Wie das Kleeblatt verkündet, unterschreibt der 20-Jährige einen Zweijahresvertrag mit einer Option auf eine weitere Spielzeit.

"Wir freuen uns, dass wir Kerim auf seinem Weg in den Profifußball auf Schalke begleiten konnten. Alle Parteien sind sich einig, dass Spielpraxis für seine Weiterentwicklung nun wichtig ist und der Transfer daher der richtige Schritt ist“, erklärte S04-Sportdirektor André Hechelmann in einer Pressemitteilung.

Calhanoglu selbst betonte gegenüber den Fürthern: "Ich weiß, dass Fürth darauf spezialisiert ist, junge Spieler weiterzuentwickeln und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind. Ich glaube, die Voraussetzungen hier sind top und ich freue mich schon, wenn es kommende Woche losgeht."

Der gebürtige Mannheimer stand in den vergangenen drei Jahren auf Schalke unter Vertrag. Er war 2020 aus der U19 der TSG Hoffenheim ins Ruhrgebiet gekommen. Calhanoglu kam zunächst in der A-Jugend unter Norbert Elgert zum Einsatz und unterzeichnete kurz nach seinem Wechsel einen Profivertrag.

Der Durchbruch blieb ihm allerdings verwehrt. 18 Pflichtspiele bestritt Calhanoglu für das Lizenzspielerteam - die meisten davon in der Aufstiegssaison. Nachdem der deutsche U20-Nationalspieler in der Hinserie der laufenden Spielzeit kaum noch eine Rolle spielte und überwiegend für die U23 in der Regionalliga auflief, wurde er in der Winterpause an den SV Sandhausen verliehen.

Dort erlebte Calhanoglu ein wechselhaftes Halbjahr. Unter insgesamt drei verschiedenen Trainern gehörte er über mehrere Partien hinweg in der Startelf, dann schaffte er es wochenlang erst gar nicht in den Spieltagskader. Mit dem Abstieg in die 3. Liga endete seine Leihe beim SVS.

Nun setzt Calhanoglu seine Karriere in Fürth fort - und trifft mit den Kleeblättern in der kommenden Zweitliga-Saison auch auf seinen Ex-Klub Schalke.

Schalke: Transfers im Überblick (Stand 13. Juni)

Zugänge: Florian Flick (1. FC Nürnberg/Leihende), Marvin Pieringer (SC Paderborn/Leihende), Dries Wouters (KV Mechelen/Leihende), Reinhold Ranftl (Austria Wien/Leihende), Blendi Idrizi (Jahn Regensburg/Leihende)

Abgänge: Maya Yoshida, Timothée Kolodziejczak, Nassim Boujellab (alle Ziel unbekannt), Jordan Larsson (FC Kopenhagen), Tom Krauß (RB Leipzig/Leihende), Alex Kral (Union Berlin), Moritz Jenz (FC Lorient/Leihende), Sepp van den Berg (FC Liverpool/Leihende), Eder Balanta (FC Brügge/Leihende), Michael Frey (Royal Antwerpen/Leihende), Jere Uronen (Stade Brest/Leihende), Tim Skarke (Union Berlin/Leihende), Alexander Schwolow (Hertha BSC/Leihende)