Schalke: Dank an die S04-Fans - Sepp van den Berg nimmt Abschied

Die Entscheidung scheint gefallen: Sepp van den Berg wird nicht auf Schalke bleiben. Zumindest lassen die Worte des 21-Jährigen das durchklingen.

Gerald Asamoah hatte schon vor Wochen leichte Zweifel, als es um die Zukunft von Sepp van den Berg beim FC Schalke 04 ging. „Letztlich müssen wir schauen, wie die Situation nach der Saison ist. Wir alle hoffen, dass wir drinbleiben. Dann ist vielleicht die Chance da, Sepp zu überreden, dass er bleibt“, sagte der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Nun ist Schalke abgestiegen – und für den 21-jährigen Niederländer scheint es zurück zum FC Liverpool zu gehen, der ihn nach Gelsenkirchen ausgeliehen hatte. Denn der Innenverteidiger schrieb auf Instagram eine Nachricht, die zweifelsfrei als Abschied gelesen werden kann.

„Den Jungs möchte ich sagen, dass ich meine Zeit wirklich genossen habe und es mir eine Freude war, mit euch zu spielen", so van den Berg. "Es war mir eine Ehre, in Blau und Weiß zu spielen, und ich werde meine Zeit hier nie vergessen. Dieser Verein spielt auf höchstem Niveau und wird sehr bald zurück sein!“

Van den Berg hatte jüngst im WAZ-Interview angedeutet, gerne auf Schalke zu bleiben. „Schalke und ich – das passt. Allein in den beiden Spielen gegen Bremen und Mainz habe ich großartige Erfahrungen gesammelt, aber die Bundesliga ist eine große Chance für mich. Wenn mich Schalke behalten will, bin ich auf jeden Fall offen, zu bleiben.“ Doch klar war damals schon: Nur im Falle des Klassenerhalts hätte Schalke eine Chance gehabt, van den Berg zu halten.

Nun aber schrieb der Fußballer emotionale Worte an die S04-Fans: „Wir haben die ganze Saison über gekämpft, aber leider hat es nicht gereicht. Ich wollte mich nur bei allen Fans bedanken, die uns bei jedem Spiel unterstützt haben. Ihr habt uns die Kraft und Energie gegeben, weiter voranzuschreiten. Ihr wart immer hinter uns, egal was passiert ist. Auch die Unterstützung, die ich während meiner Verletzung und nach meinem Comeback gespürt habe, wird mir immer in Erinnerung bleiben.





Ein Dankeschön richtete Sepp van den Berg auch „an das Personal und alle Leute im Verein für die Unterstützung und Hilfe in dieser Saison“. Wenn sich das nicht nach Abschied anhört…