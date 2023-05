FC St. Pauli: Kapitän eines Zweitliga-Konkurrenten kommt

Der FC St. Pauli hat den nächsten Zugang für die kommende Saison präsentiert. Es ist ein Kapitän eines Zweitliga-Konkurrenten der Hamburger.

Der FC St. Pauli hat für die kommende Spielzeit einen weiteren Neuzugang verpflichtet: Hauke Wahl wechselt von Holstein Kiel zu den Braun-Weißen.

Der 29-jährige Innenverteidiger kommt mit der Erfahrung von 302 Spielen in der 2. und 3. Liga sowie dem DFB-Pokal ans Millerntor. Dabei gelangen ihm 14 Tore und acht Torvorlagen.

Der gebürtige Hamburger hatte bereits in der Jugend in Kiel gespielt, den Verein aber 2015 in Richtung Paderborn verlassen. Nach weiteren Stationen in Ingolstadt und Heidenheim war Wahl dann im Juli 2018 an die Förde zurückgekehrt. In den vergangenen vier Spielzeiten war Wahl Kapitän der Kieler Störche.

Mit Hauke Wahl konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Defensive weitere Stabilität verleihen wird. Er verfügt über eine unheimliche Erfahrung, kennt die Liga sehr gut und er passt mit seinen fußballerischen Fähigkeiten sehr gut zu unserer Spielidee", sagt Pauli-Sportchef Andreas Bornemann.

"Ich freue mich auf die Arbeit mit Hauke Wahl. Er hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Leistungen auf sehr hohem Niveau gezeigt und kann sowohl in der Defensivarbeit als auch mit dem Ball am Fuß sehr wertvoll für uns sein. Zudem ist er ein absoluter Führungsspieler, der weiß, worauf es in der Liga ankommt", ergänzt Pauli-Cheftrainer Fabian Hürzeler.

Hauke Wahl sagt: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe beim FC St. Pauli und die Rückkehr in meine Heimatstadt Hamburg. Der Verein hat einen ambitionierten Weg eingeschlagen und ich möchte mit meinen Fähigkeiten dazu beitragen, die kommenden Jahre erfolgreich zu gestalten. Das Millerntor kenne ich als Gast bereits sehr gut. Jetzt bin ich gespannt darauf, es bald auch von der anderen Seite aus kennenzulernen."

Zuvor hatten die Hamburger bereits Philipp Treu vom SC Freiburg II für die neue Saison unter Vertrag genommen. Zudem erhält Benett Winter aus der eigenen Zweitvertretung einen Profivertrag. Derweil werden Leart Paqarada (1. FC Köln II) und Franz Roggow (Borussia Dortmund II) das Millerntor verlassen.