Schalke kann auf Rückkehr von Thomas Ouwejan hoffen

Hoffnung auf Schalke: Linksverteidiger Thomas Ouwejan hat am Dienstag wieder mit dem Ball trainiert. Dafür fehlten zwei andere Profis.

Schalke kann auf die Rückkehr von Thomas Ouwejan hoffen. Der Niederländer trainierte am Dienstag in Gelsenkirchen wieder mit dem Ball. Ob er eine Option für das kommende Auswärtsspiel am Freitag beim SV Sandhausen (18.30 Uhr/Sky) ist, bleibt abzuwarten. Den Linksverteidiger schwächte zuletzt eine Wadenverletzung.





Dafür fehlten Malick Thiaw (leicht angeschlagen) und Simon Terodde (Belastungssteuerung) auf dem Platz. Auch Marvin Pieringer ist nach seinem Jochbeinbruch zurück auf Schalke, er schwitzte mit Maske. (fs)