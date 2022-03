Schalke: Flutlicht-Knaller am 33. Spieltag, Relegationstermin fix

Die Ansetzungen für die verbliebenden Spieltage in der 2. Bundesliga sind da. Schalke kann sich auf einen Hit unter Flutlicht freuen. Alle Termine inklusive Relegation.

Die zeitgenauen Ansetzungen für die die letzten Spieltage in der 2. Bundesliga sind da. Am Donnerstag gab die Deutsche Fußball-Liga (DFL) die Termine für die Spieltage 31 bis 34 und für die Relegationen bekannt, wobei am letzten Spieltag bekanntlich alle Partien zeitgleich ausgetragen werden.

Mit Blick auf den Spielplan des FC Schalke 04 bedeutet das: S04 empfängt Werder Bremen zum Topspiel am 31. Spieltag an einem Samstagnachmittag (13.30 Uhr). Am Freitag darauf gastieren die Königsblauen um 18.30 Uhr beim SV Sandhausen. Und am 33. Spieltag steigt ein Knaller unter Flutlicht, wenn der FC St. Pauli samstagabends (7. Mai, 20.30 Uhr) in die Arena kommt. Der Saisonschlusspunkt folgt am Sonntag, den 15. Mai (15.30 Uhr) auswärts beim 1. FC Nürnberg.

Womöglich - zumindest beim aktuellen Tabellenstand scheint es nicht unrealistisch - muss Schalke als Tabellendritter zum Nachsitzen in die Relegation. Hier steigt das Hinspiel am Donnerstag, 19. Mai (20.30 Uhr), am Montag darauf findet das Rückspiel statt (23. Mai, 20.30 Uhr).

31. Spieltag

Freitag, 22. April, 18.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - SG Dynamo Dresden

Karlsruher SC - FC Ingolstadt 04

Samstag, 23. April, 13.30 Uhr

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen

Holstein Kiel - 1. FC Heidenheim 1846

SSV Jahn Regensburg - Hamburger SV

FC St. Pauli - SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr)

Sonntag, 24. April, 13.30 Uhr

SC Paderborn 07 - Hannover 96

1. FC Nürnberg - SV Sandhausen

FC Erzgebirge Aue - F.C. Hansa Rostock

32. Spieltag

Freitag, 29. April, 18.30 Uhr

SV Werder Bremen - Holstein Kiel

1. FC Heidenheim 1846 - Fortuna Düsseldorf

FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg

Samstag, 30. April, 13.30 Uhr

Hannover 96 - Karlsruher SC

SV Sandhausen - FC Schalke 04

SG Dynamo Dresden - SSV Jahn Regensburg

F.C. Hansa Rostock - SC Paderborn 07

FC Ingolstadt 04 - Hamburger SV

SV Darmstadt 98 - FC Erzgebirge Aue (20.30 Uhr)

33. Spieltag

Freitag, 6. Mai, 18.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - SV Darmstadt 98

SC Paderborn 07 - SV Sandhausen

Samstag, 7. Mai, 13.30 Uhr

Hamburger SV - Hannover 96

SSV Jahn Regensburg - 1. FC Heidenheim 1846

FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock

FC Schalke 04 - FC St. Pauli (20.30 Uhr)

Sonntag, 8. Mai, 13.30 Uhr

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg

Karlsruher SC - SG Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue - SV Werder Bremen

34. Spieltag

Sonntag, 15. Mai, 15.30 Uhr

SV Werder Bremen - SSV Jahn Regensburg

SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07

1. FC Heidenheim 1846 - Karlsruher SC

FC St. Pauli Fortuna - Düsseldorf

1. FC Nürnberg - FC Schalke 04

Hannover 96 - FC Ingolstadt 04

SV Sandhausen - Holstein Kiel

SG Dynamo Dresden - FC Erzgebirge Aue

F.C. Hansa Rostock - Hamburger SV

Relegation zur Bundesliga - 2. Bundesliga

Hinspiel: Donnerstag, 19. Mai, 20.30 Uhr (Sky/Sat.1)

Rückspiel: Montag, 23. Mai, 20.30 Uhr (Sky/Sat.1)

Relegation 2. Bundesliga - 3. Liga

Hinspiel: Freitag, 20. Mai, 20.30 Uhr (Sky/Sat.1)

Rückspiel: Dienstag, 24. Mai, 20.30 Uhr (Sky/Sat.1)