Schalke: Youngster verlängert Vertrag vorzeitig

Es gibt Neuigkeiten mit Blick auf das Personal des FC Schalke 04. Der Fußball-Zweitligist hat den Vertrag mit einem Eigengewächs verlängert.

Der FC Schalke 04 hat Florian Flick langfristig an sich gebunden. Wie der Revierklub am Dienstagmittag mitteilte, hat der 21-Jährige einen neuen Vertrag bis 2024 unterzeichnet. Vorher lief sein Arbeitspapier bis 2023.

Der defensive Mittelfeldspieler, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, kam 2020 von Waldhof Mannheim zu Schalke. Zunächst spielte er in der U23, ehe Flick im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag unterzeichnete.

In dieser Saison kommt er auf 15 Einsätze in der 2. Bundesliga - zumeist nach Einwechslung. Sechsmal stand der gebürtige Mannheimer darüber hinaus in der Startelf, zuletzt Ende November gegen den SV Sandhausen.





"Es ist unser festes Ziel, talentierte Spieler wie Florian zu halten und mit Bedacht zu entwickeln. Er besitzt unbestritten großes Potenzial, durfte in der vergangenen Saison schon erste Einsatzzeiten in der Bundesliga sammeln", wird Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zitiert.

Flick habe bereits gezeigt, "warum er zurecht den Sprung aus unserer U23 in den Lizenzbereich geschafft hat. Er muss nun weiter hart arbeiten und sich für Einsätze aufdrängen."

Flick sprach den S04-Verantwortlichen seinen Dank aus und betonte: "Ich werde nun alles daransetzen, dass wir schnellstmöglich ins Oberhaus zurückkehren."

