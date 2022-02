Schalke: Revanche für Hinspiel-Pleite, Lee vor Debüt, zwei Ausfälle

Schalke will am Samstag (13:30 Uhr) gegen Jahn Regensburg Revanche. Mit einem Sieg könnte man - wenn die Konkurrenz mitspielt - auf Platz zwei klettern.

Das Hinspiel in Regensburg hat Schalke-Trainer [b]Dimitrios Grammozis[/b noch klar vor Augen. Beim 1:4 setzte es die höchste Pleite der Saison. Daher will es der Trainer mit seiner Mannschaft nun besser machen. Seine klare Ansage: "Das Hinspiel hat uns allen sehr weh getan. Regensburg weckt bei mir keine guten Erinnerungen. Wir waren im Hinspiel lange nicht so weit wie jetzt. Wir haben uns weiterentwickelt."

Vor allem steht dem Trainer fast der komplette Kader zur Verfügung. Verzichten muss er auf Dominick Drexler (Corona-Erkrankung) und Danny Latza (Blinddarm-OP). Grammozis betont: "Die Jungs sind sehr fokussiert und heiß. Das ist wichtig. Latza und Drexler werden uns leider fehlen. Bei Lee müssen wir schauen, ob die vielen Flüge zuletzt Spuren hinterlassen haben oder nicht."

Wenn nicht, wird der Winterzugang im Kader stehen. So viel ist sicher, denn sein Trainer schwärmt: "Ich hatte Dong auch länger auf dem Zettel. Ich habe gesagt: Wenn es eine Möglichkeit gibt, zuzuschlagen, dann machen wir das."

Es gab die Möglichkeit, nun soll der Spieler helfen, Schalke zurück in die Bundesliga zu führen. Wie viele andere auch, Grammozis hat die Qual der Wahl, wen er am Samstag auf das Feld schicken kann. "Es wird uns viel Kopfzerbrechen bereiten, die erste Elf zu benennen."

Auch in der Abwehr, wo zuletzt Malick Thiaw, Ko Itakura und Salif Sané gespielt haben. Jetzt ist Marcin Kaminski zurück, der vor seiner Gelbsperre jede Partie gemacht hat. Daher erklärt Grammozis: "Ich habe meine Entscheidung über die Besetzung der Abwehr noch nicht getroffen. Wir brauchen Konkurrenz. Der eine oder andere wird enttäuscht sein."

Die Enttäuschung kann er dann in positive Energie umwandeln, denn Grammozis erwartet nach dem 5:0 in Aue viel von seiner Mannschaft, wie er am Donnerstag verdeutlichte: "Ich habe den Spielern gesagt, dass uns das 5:0 in Aue noch heißer machen muss. Regensburg ist ein guter Gegner, die Zuschauer dürfen sich auf ein interessantes Spiel einstellen."