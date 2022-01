Schalke: Grammozis gibt Personalupdate vor Gastspiel in Aue

Der FC Schalke 04 gastiert in der 2. Bundesliga am Samstagabend bei Erzgebirge Aue. So sieht die Personalsituation bei S04 aus.

Vor dem Gastspiel bei Erzgebirge Aue am Samstagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) gibt es beim FC Schalke 04 gute Nachrichten - zumindest mit Blick auf das Personal. "Es sieht eigentlich ganz gut aus", sagte S04-Trainer Dimitrios Grammozis in der Medienrunde vor der Partie. "Es wird ungefähr der gleiche Kader wie gegen Kiel sein." Heißt aber auch: Für Innenverteidiger Marcin Kaminski kommt die Begegnung nach seiner Corona-Infektion noch zu früh. Er wurde noch nicht negativ getestet. "Das ärgert ihn sehr, weil er eigentlich symptomfrei ist", sagte Grammozis. Zwei Positionen in Schalkes Fünferkette sind noch offen Salif Sané hatte Kaminski nach langer Verletzungszeit gegen Kiel ersetzt. Ob der großgewachsene Senegalese erneut in der Startelf steht oder Neuzugang Marius Lode erstmals in der Innenverteidigung beginnen wird, ließ der Coach offen. "Beides ist denkbar." Offen ist außerdem, wer auf dem rechten Flügel beginnen wird. Reinhold Ranftl blieb am vergangenen Wochenende eher blass, mit Neuzugang Andreas Vindheim stände eine Alternative bereit. Beide seien eine Option, meinte Grammozis. "Das werden werden wir uns im Training noch genau anschauen." S04-Coach Grammozis über Latza und Zalazar In der Mittelfeldzentrale kam Danny Latza, der weite Teile der Hinserie verletzt verpasste, letzte Woche nur zu einem Kurzeinsatz. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent", beschwichtigte Grammozis die Diskussion um das Verhältnis zwischen ihm und seinem Kapitän. "Aber er ist ein sehr wichtiger Faktor für uns." Einer der auffälligsten Schalker war gegen Kiel Rodrigo Zalazar - zumindest in der ersten Hälfte. Seine relativ frühe Auswechslung sorgte mitunter für Kritik im Fanlager der Königsblauen. Grammozis lobte Zalazar für dessen mutiges, impulsreiches Spiel mit dem Ball am Fuß. Der 43-Jährige stellte aber auch klar: "Er muss noch lernen, wann er einfacher spielen muss. Wenn man nur kurze, schnelle Bewegungen macht, dann werden die Speicher viel schneller leer." Zalazar solle sich zwar nicht zurücknehmen, "aber er muss eine gute Mischung finden", so Grammozis. "Er ist ja noch ein junger Spieler mit großem Potenzial." Wer beginnt bei Schalke neben Simon Terodde? Im Sturm steht Marvin Pieringer für die Auswärtsfahrt ins Erzgebirge wieder bereit. Den Auftakt hatte er gelbgesperrt verpasst. Ob er eine Option für die Anfangself sei? "Auf jeden Fall. Er hat seine Sache vor der Winterpause wirklich gut gemacht", sagte Grammozis, der gegen Kiel Darko Churlinov und nicht Marius Bülter neben Top-Torjäger Simon Terodde aufbot. Da neben Kaminski wohl nur Mehmet Aydin (Oberschenkelverletzung) im S04-Aufgebot fehlen wird und auch Marc Rzatkowski wieder mit der Mannschaft trainiert, werden nicht alle Profis einen Kaderplatz ergattern können. "Es geht um Schalke, wir wollen die beste Mannschaft stellen. Da müssen Egos untergeordnet werden", betonte Grammozis.

