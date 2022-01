DFB-Pokal: So will der VfL Bochum ins Viertelfinale einziehen

Der VfL Bochum will drei Tage nach der 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Mainz 05 gegen den selben Gegner weiterkommen. Dafür hat der Coach sein Team fünfmal geändert.

Nur drei Tage nach der 0:1-Niederlage in der Bundesliga kommt es erneut zum Aufeinandertreffen vom VfL Bochum und Mainz 05. Nun aber im DFB-Pokal-Achtelfinale. Die Elf von Trainer Thomas Reis wird alles daran setzen, in die nächste Runde zu kommen. Dafür hat der Coach die Mannschaft auf fünf Positionen geändert.

Das Tor wird Manuel Riemann hüten. In der Viererkette kehrt Danilo Soares für Kostas Stafylidis zurück. Neben ihm spielen Maxim Leitsch, Armel Bella-Kotchap und Cristian Gamboa. Anthony Losilla macht den Sechser. Auf der Acht spielen mit Elvis Rexhbecaj und Patrick Osterhage zwei Neue. Auf den Außen agieren Milos Pantovic und Gerrit Holtmann. Im Sturm beginnt Neuzugang Jürgen Locadia. Edouard Löwen, Christopher Antwi-Adjej, Takuma Asano und Sebastian Polter nehmen auf der Bank Platz.

Bochum: 1 Riemann - 2 Gamboa, 37 Bella Kotchap, 29 Leitsch, 3 Soares - 8 Losilla - 27 Pantovic, 6 Osterhage, 20 Rexhbecaj, 17 Holtmann - 19 Locadia. - Trainer: Reis 1 Riemann - 2 Gamboa, 37 Bella Kotchap, 29 Leitsch, 3 Soares - 8 Losilla - 27 Pantovic, 6 Osterhage, 20 Rexhbecaj, 17 Holtmann - 19 Locadia. - Trainer: Reis Mainz: 27 Zentner - 23 Lucoqui, 16 Bell, 19 Niakhate, 42 Alexander Hack, 30 Widmer - 7 Lee, 8 Barreiro, 6 Stach, 22 Stöger - 9 Onisiwo. - Trainer: Svensson Schiedsrichter: Felix Brych (München) Zuschauer: 750 (ausverkauft)

Klar wird jedenfalls, dass es kein erneutes Gerangel um einen möglichen Elfmeter geben wird. Die Kritik daran ist an Reis ohnehin abgeprallt: „Ich finde es lächerlich, was daraus gemacht wird. Aus den TV-Bildern ist lediglich zu entnehmen, dass Sebastian Polter sagt: 'ich schieße'. Und Milos Pantovic ihm entgegnet: 'ich kann den auch schießen'. Nicht mehr, nicht weniger. Da macht man aus einer Mücke einen Elefanten. Ich habe keine Lust, dass daraus eine Daily-Soap entsteht und eigentlich auch keine Lust mehr darüber zu reden. Ich erinnere nur, dass am vergangenen Spieltag in einer anderen Partie zwei Elfmeter von einer Mannschaft verschossen wurden.“

Dennoch gibt es eine Änderung: Ab sofort würden zwei Namen an eine Tafel geschrieben, um es deutlicher zu machen. „Damit auch alle beruhigt sind“, sagte Reis stoisch. Je nachdem gibt es im Elfmeterscheißen eh für viele Spieler die Möglichkeit, sich dort zu zeigen.

Für die Partie selbst geht der Coach davon aus, dass die Aggressivität entscheidend sein wird: „Wir müssen in diesem Spiel alles reinwerfen. In Mainz haben Kleinigkeiten entschieden. Wir müssen jetzt versuchen, einfach gewisse Dinge besser zu machen.“