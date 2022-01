Schalke: So schätzt Ex-Trainer Stevens die Lage ein

Am Sonntag startet Schalke 04 in die Zweitliga-Rückrunde. Zuvor hat sich Kult-Trainer Huub Stevens über die Situation bei seinem früheren Klub geäußert.

Vor dem Start der Zweitliga-Rückrunde steht der FC Schalke 04 auf dem vierten Tabellenplatz in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen. Damit hat Huub Stevens offenbar nicht gerechnet. Der frühere S04-Trainer zeigte sich in einem Interview mit dem Express positiv überrascht vom bisherigen Abschneiden seines Ex-Klubs.

"Ich weiß, was in den vergangenen Jahren dort passiert ist. Daher hatte ich eigentlich gedacht, dass sie zufrieden sein können, wenn sie zur Winterpause sechs Punkte hinter den Aufstiegsplätzen liegen", sagte der 68-Jährige. "Eigentlich braucht Schalke Zeit. Sie haben wenig Geld, eine junge Mannschaft." Daher sei es schon erfreulich, wo das Team aktuell in der Tabelle steht.

Stevens lobt Schalke-Verantwortliche

Stevens attestierte den Verantwortlichen um Trainer Dimitrios Grammozis, Sportdirektor Rouven Schröder sowie Sportvorstand Peter Knäbel, "einen guten Job" zu machen.

Obgleich Stevens, der insgesamt vier Amtszeiten als Trainer der Königsblauen erlebte und zudem als Berater sowie Aufsichtsratmitglied des Revierklubs tätig war, auch betonte: "Die Rückrunde muss auch erst noch gespielt werden. Wenn ein Simon Terodde ausfällt, ist die Lage gleich angespannt."

Schalke ist nicht der einzige Verein mit Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg, den Stevens trainierte. Auch beim Hamburger SV stand er einst an der Seitenlinie. Der Traditionsklub wartet seit dem Abstieg 2018 vergeblich auf die Rückkehr ins Oberhaus, steht in der Tabelle einen Platz vor den punktgleichen Schalkern auf dem Relegationsrang.

Stevens: Traditionsvereine wie S04 und HSV haben es schwerer

"Für die Bundesliga wäre es gut, wenn es beide packen würden. Vom Namen und der Tradition gehören sie sicher da hin", antwortete Stevens angesprochen auf die Aufstiegschancen seiner Ex-Klubs. Wobei Stevens glaubt, dass es Traditionsvereine schwerer haben als vermeintlich kleinere Zweitligisten: "Jeder Gegner gibt gegen sie 120 Prozent. Vereine wie Darmstadt oder Heidenheim spüren diesen Druck nicht."

Stevens hatte sich im vergangenen Sommer aus dem Aufsichtsrat der Knappen zurückgezogen und befindet sich seit dem im Ruhestand. Als Trainer hatte er während seiner ersten Amtszeit auf Schalke 1997 den UEFA-Cup gewonnen.