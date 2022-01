Schalke: Wouters laut Berichten wieder vor Abschied

Dries Wouters könnte Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 in diesem Winter verlassen. Belgische Medien berichten von einer Leihe in seine Heimat.

Dries Wouters gehörte definitiv nicht zu den Gewinnern der Hinrunde beim FC Schalke 04. Nur drei Pflichtspiele bestritt der vor der Saison vom KRC Genk gekommene Defensivspieler für S04.

Weitere Partien werden in dieser Saison womöglich nicht mehr hinzukommen. Belgischen Medien zufolge soll Wouters vor einem Winter-Wechsel in seine Heimat stehen. Das berichten Niuewsblad und Walfoot.be. Demnach sei eine Leihe zum KV Mechelen bis zum Saisonende geplant.

Wouters für S04 nur zweimal in der 2. Bundesliga im Einsatz

Dort soll er den Abgang von Joachim van Damme kompensieren. Schon im vergangenen Sommer soll der Tabellensechste der Jupiler Pro League an Wouters interessiert gewesen sein, aber aus finanziellen Gründen Abstand von einer Verpflichtung genommen haben.

Auf Schalke jedenfalls hat Wouters einen schweren Stand. Auch, weil er im Laufe Hinserie über mehrere Wochen von einer Sprunggelenksverletzung ausgebremst wurde. Nur 115 Minuten Spielzeit stehen in der Liga für ihn zu Buche - zuletzt war Wouters beim 2:0-Sieg gegen Hansa Rostock Ende September im Einsatz.

Kein Platz für Wouters in Schalkes erster Elf

In der Dreier-Abwehrkette waren in der Hinserie Marcin Kaminski, Ko Itakura sowie Malick Thiaw gesetzt. Und in Timo Becker, Henning Matriciani und dem wieder genesenen Salif Sané stehen S04-Trainer Dimitrios Grammozis weitere Alternativen für die Abwehrzentrale zur Verfügung. So kann sich Wouters nur geringe Chancen auf Spielzeit ausrechnen - selbst bei einem Ausfall, wie zum Rückrunden-Auftakt am Sonntag gegen Hostein Kiel, wo Kaminski aufgrund seiner Corona-Infektion fehlen wird. Im defensiven Mittelfeld bevorzugt Grammozis ebenfalls andere Spieler.

Gegenüber der WAZ erklärte Schalkes Sportchef Rouven Schröder im Dezember, dass sowohl Verein als auch Spieler mit der Situation unzufrieden seien. Zudem kündigte Schröder Gespräche in der Winterpause an.