Schalke: Ex-Torwart Unnerstall spricht über seinen Derby-Hut

Lars Unnerstall spielt bei Twente Enschede in den Niederlanden. Einst rettete er dem FC Schalke 04 beim BVB den Derbysieg. Seinen berühmten Fischerhut hat er immer noch.

Es war der bislang größte Tag seiner sportlichen Karriere. Obwohl der wegen eines Kreuzbandrisses von Stammtorhüter Ralf Fährmann nachverpflichtete Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand nach einer eigenen Blessur wieder fit war, stellte Trainerfuchs Huub Stevens beim Derby in Dortmund den Nachwuchstorwart Lars Unnerstall in den Kasten.

Der zeigte vor über 80.000 Zuschauern im Stadion von Borussia Dortmund keine Nerven und hielt vor allem in der Schlussphase mit einer bärenstarken Leistung den 2:1-Derby-Sieg für den FC Schalke 04 fest. Die Treffer für den S04 erzielten damals Ibrahim Afellay und Marco Höger. Für den BVB, immerhin amtierender Deutscher Meister, traf Robert Lewandowski.

Anschließend begann eine große Schalke-Party auf der Nordtribüne. Die Ultras Gelsenkirchen waren damals mit weißen Fischerhüten nach Dortmund gereist. Irgendjemand warf einen dieser Hüte in Richtung des schlaksigen Keepers. Der setzte ihn auf und bekam ein Megafon in die Hand gedrückt. Zusammen mit den S04-Fans zelebrierte er am Zaun den Derbysieg.

Es sollte seine letzte richtig große Party in Königsblau werden. Nach einer Leihe zum FC Aarau wechselte Unnerstall im Sommer 2014 zu Fortuna Düsseldorf, seit 2017 spielt der inzwischen 31-Jährige gebürtige Ibbenbürener in den Niederlanden. Zunächst bei VVV Venlo, dann beim PSV Eindhoven und seit dieser Saison bei Twente Enschede.

Knapp zehn Jahre später erinnerte sich Unnerstall an seine unvergesslichen Momente im Signal-Iduna-Park. „Ja, das war richtig geil. Auf den Zaun zu klettern kann ich jedem empfehlen, der es darf“, sagte er in einem Interview mit der Sportbild. Und verriet auch, dass er die Kopfbedeckung immer noch besitze. „Klar! Es sind schon Löcher drin, aber er hält noch zusammen. Der Hut ist noch in einer Erinnerungsbox mit Schalke-Trikots.“

Als junger Profi habe er auf Schalke mit Weltstar Raúl nach dem Training Extra-Schichten gemacht. Inzwischen wohnt er wieder in seinem Heimatort Uffeln. Nach Enschede zum Training habe er nur etwas mehr als 30 Minuten Fahrzeit. Das genießt er inzwischen sehr. Wenn er demnächst in sein neues Haus zieht, bekommt der Hut dort einen Ehrenplatz. „Wir ziehen im Februar in unser neues Haus. Dort werden solche Erinnerungsstücke aufgehängt. Ich muss nur noch mit meiner Frau klären, wo ich das darf“, sagte Unnerstall. Damals tauchte er nach der Zaun-Ekstase völlig aufgedreht mit Hut in der Mixed-Zone bei den Journalisten auf. „Wenn jemand Feuerzeuge braucht, muss er in meinen Strafraum gehen“, sagte er den wartenden Medienvertretern, die ihn bislang nur als zurückhaltenden jungen Mann kannten. Die BVB-Fans hatten ihn damals mit einem Hagel aus Feuerzeugen überzogen. Doch das machte dem 1,98 Meter großen Unnerstall nichts aus.

Später flachste er mit Mario Götze, der das Spiel wegen einer Muskelverhärtung verpasste, während der gemeinsamen Zeit beim PSV Eindhoven darüber. „Natürlich. Mario musste sich den ein oder anderen Spruch wegen unseres Derbysieges in Dortmund 2012 anhören“, gab Unnerstall zu.

Aktuell sind sie wieder Konkurrenten. Aber Unnerstall fühlt sich beim mit dem S04 befreundeten Klub aus Enschede aktuell sehr wohl. Auf dem sechsten Platz liegend hat er in der Eredivisie das internationale Geschäft im Visier, während der S04 in der 2. Liga spielt. Wie sich die Zeiten ändern.