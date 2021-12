HSV lobt Schalke: "Hätten vorher ein, zwei Fehler ausnutzen können"

Nach dem 1:1-Remis zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 gab es von allen Seiten Lob für die Gäste aus Gelsenkirchen - auch von den HSV-Profis.

Die Hamburger Spieler und Verantwortlichen wussten ganz genau, dass sie am Samstagabend etwas schmeichelhaft einen Punkt beim 1:1-Remis gegen den FC Schalke 04 ergatterten.

"Am Ende des Tages war das Unentschieden verdient. Schalke hat ein gutes Spiel gemacht. Wir haben gekämpft und alles reingehauen, aber es fehlte die letzte Konsequenz, um zu Null zu spielen. Es tut schon weh. Wir waren insgesamt nicht so gut im Spiel. Schalke hätte schon vorher ein, zwei Fehler von uns ausnutzen können. Uns hat dann vorne das Sieger-Gen gefehlt, um das zweite Tor zu machen", bilanzierte HSV-Profi Jonas Meffert.

S04-Kapitän Victor Palsson war stolz auf sein Team im "Sport1"-Gespräch. "Wir haben das sehr gut gegen eine starke HSV-Mannschaft gemacht. Wir hätten nur gewinnen müssen. Jetzt gehen wir mit unseren Familien, Freundinnen ein bisschen in den Urlaub und dann greifen wir wieder an", meinte Palsson.

Wenn Schalke so stark aus der Winterpause kommt, wie sie die zweite Halbzeit in Hamburg spielten, dann werden wohl noch manch andere Gegner in der 2. Bundesliga den S04 loben - wie zum Beispiel auch HSV-Mittelfeldspieler Moritz Heyer. "Es ist extrem bitter, dass wir zum Schluss noch den Ausgleich bekommen, aber man muss auch sagen, dass es verdient war, weil Schalke extrem Druck gemacht hat und wir in der einen oder anderen Situation Glück hatten. Ein verdientes Ergebnis, dennoch sind wir enttäuscht, die Führung nicht über die Zeit gebracht zu haben."





Sein Trainer brachte es noch einmal auf den Punkt. Hamburg-Coach Tim Walter: "Wir waren nicht mutig genug und haben den Gegner dazu eingeladen, Balleroberungen und Chancen zu kreieren. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden. Wir waren in der ersten Hälfte besser, Schalke in der zweiten."