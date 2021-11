Ausland: Belgiens Shootingstar träumt vom FC Schalke 04

In der belgischen Jupiler Pro League sorgt der Aufsteiger Royale Union Saint-Gilloise für Furore. Überragender Mann dort ist Deniz Undav. Er träumt von einem Wechsel zu Schalke.

Wer derzeit einen Blick auf die belgische Jupiler Pro League wirft, traut seinen Augen kaum. An der Spitze steht dort der Aufsteiger Royale Union Saint-Gilloise und nicht der FC Brügge oder Anderlecht. Das Team hat nach 14 Spieltagen bereits satte 31 Punkte auf dem Konto. Überragender Mann bei dem Provinzklub: Deniz Undav.

Der in Achim geborene Deutsche mit türkischen Wurzeln hat bereits zehn Treffer und acht Vorlagen zu dem Fußball-Märchen beigetragen. Deniz wer? Im Sommer 2020 ist der 25-Jährige vom SV Meppen mit der Empfehlung von 17 Saisontreffern und zwölf Assists in die zweite belgische Liga gewechselt. Gleich in seiner ersten Saison ballerte der Stürmer, der sich selbst als ein Spielertyp wie Karim Benzema beschreibt, den Traditionsverein mit 17 Toren zum Aufstieg. Jetzt trifft er schon wieder, wie er will und schreibt an einem Fußballmärchen. Wer sagt denn, dass Deutschland keine treffsicheren Stürmer mehr hat?

Der in der Jugend von Werder Bremen ausgemusterte Spieler erklärte in einem Interview mit „Sport1“, dass seine Entwicklung schon eine Genugtuung für ihn sei, aber abheben werde er deswegen sicher nicht. Er habe überall seine Tore geschossen, sei aber lange unter dem Radar gelaufen. Bei der unvermeidlichen Frage nach der Nationalmannschaft sagte er, dass er zwar zu Fuß zu Hansi Flick laufen würde, er sich das aber schwer vorstellen könne. Schließlich habe er keine einzige U-Mannschaft im Dress mit dem Adler durchlaufen.

Auch mit Robert Lewandowski oder Erling Haaland wolle er sich nicht vergleichen. „Ganz langsam. Lewandowski und Haaland spielen auf einem anderen Niveau. Da will ich mal hin. Beide treffen wie am Fließband und sind das Nonplusultra im Fußball. Zusammen mit Benzema oder Suárez. Da bin ich noch ein kleiner Fisch“, erklärte er in dem Interview. Wenn überhaupt, könne er sich vorstellen, als Backup für so ein Kaliber zu agieren. Aber diese Klubs würden lieber teurere Spieler kaufen.

Absolut. Wenn sie aufsteigen gerne. Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln - trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen Deniz Undav

Ohnehin sei sein Lieblingsklub ein anderer. Und zwar einer aus dem Revier, nämlich der FC Schalke 04. Für die Königsblauen würde er auch in die 2. Liga gehen. Ob es sein Traum sei, mal für die Königsblauen aufzulaufen? Auch dazu nahm er Stellung: „Absolut. Wenn sie aufsteigen gerne. Obwohl: Für Schalke würde ich auch in die 2. Liga wechseln - trotz meiner aktuellen Torquote in der ersten Liga. Das könnte ich mir durchaus vorstellen“

Ein möglicher Backup nicht für Robert Lewandowski oder Erling Haaland, aber für Simon Terodde? Schließlich suchen die Schalker dringend noch einen Stürmer. Derzeit wohl kaum vorstellbar, denn der S04 müsste Undav aus seinem Vertrag herauskaufen. Das kann der Verein aktuell wohl nicht stemmen.