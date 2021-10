Schalke-Ultras loben Schröder: „Nicht mehr in Grund und Boden schämen“

Oft haben die Ultras Gelsenkirchen ihren Verein in den vergangenen Jahren kritisiert. Jetzt gibt es Lob von der einflussreichen Fanorganisation für den S04.

Beim Heimspiel des FC Schalke 04 gegen Dynamo Dresden (3:0) haben die Ultras Gelsenkirchen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie erstmals wieder ihren Platz in der Nordkurve bezogen. In ihrer aktuellen Ausgabe vom „Blauen Brief“ haben sie dazu und zur aktuellen Entwicklung beim S04 Stellung bezogen:

„Die aktuellen Umstände bei Heimspielen erfüllen das Mindestmaß, das uns eine Rückkehr in die Nordkurve ermöglicht. Unsere Forderung, zeitnah die Stadionkapazität auf Volllast zu erhöhen, bleibt natürlich bestehen“, erklärten die Ultras. „Ob wir bei Auswärtsspielen den Gästeblock bevölkern, hängt von den Regeln und Beschränkungen des jeweiligen Heimvereins ab. Hier können wir derzeit keine allgemeingültige Aussage treffen und werden von Spiel zu Spiel entscheiden.“

"Was ein unfassbarer Kontrast zu den letzten 18 Monaten!"

Die einflussreiche Fanorganisation äußerte sich auch zur aktuellen positiven Entwicklung bei den Knappen: „Sowohl sportlich wie auch vereinspolitisch gibt es aktuell auf Schalke nicht viel zu meckern“, verdeutlichten sie. „Was ein unfassbarer Kontrast zu den letzten 18 Monaten! Die zahlreichen personellen Änderungen in der Führungsetage des FC Schalke 04 e.V. scheinen Früchte zu tragen.“

Mit Rouven Schröder bekleidet eine Person einen Führungsposten in unserem Verein, für dessen Auftreten in der Öffentlichkeit man sich als Schalker nicht mehr in Grund und Boden schämen muss Ultras Gelsenkirchen

Sie loben auch die Außendarstellung von Sportdirektor Rouven Schröder: „Mit Rouven Schröder bekleidet eine Person einen Führungsposten in unserem Verein, für dessen Auftreten in der Öffentlichkeit man sich als Schalker nicht mehr in Grund und Boden schämen muss.“ Auch auf dem Platz gehe es wieder bergauf: „Und vor allem sportlich können wir mehr als zufrieden sein. Natürlich sind die Spielzüge noch nicht hacke-spitze-1-2-3 und manches sieht noch etwas holprig aus. Aber ganz ehrlich: Arsch lecken! Die Ergebnisse stimmen und wir konnten uns in der oberen Tabellenregion festsetzen. Wenn man bedenkt, dass der gesamte Kader fast komplett neu zusammengestellt wurde, ist das schon eine sehr starke Leistung.“