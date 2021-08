2. Liga: Ex-MSV-Profi verletzt sich schwer im Training

Der ehemalige Profi des MSV Duisburg Lukas Daschner hat sich im Training bei seinem Verein St. Pauli schwerer verletzt. Das gab der Zweitligist am Montag bekannt.

Der frühere MSV-Profi Lukas Daschner wird seinem Verein St. Pauli wohl länger fehlen. Der Mittelfeldspieler hat sich am Tag nach dem 0:0 beim FC Erzgebirge Aue im Training verletzt. Eine genaue Diagnose steht derzeit aber noch aus, wie der Verein am Montag selbst bekannt gab. „Gute Besserung und komm schnell zurück, Daschi!“, twitterte der Kiezclub.

Im Spielersatztraining war Daschner ohne Einwirkung eines Gegenspielers gestürzt, berichtet die Hamburger Morgenpost. Demnach habe er sich vermutlich eine Patellaluxation im linken Knie zugezogen, sprich: Die Kniescheibe ist herausgesprungen. Dabei könnten Knochen, Knorpel und Bandapparat Folgeschäden nehmen.

Am Tag zuvor hatte es Daschner verpasst beim Auswärtsspiel in Aue zum großen Matchwinner zu werden. Der Offensivspieler war in der 55. Minute eingewechselt worden und hatte etwa fünf Minuten vor dem Ende die große Chance zum Siegtreffer auf dem Fuß.

Beim MSV Duisburg wurde Daschner zum Profi

Daschner war im August 2020 für eine Ablösesumme von ungefähr 350.000 Euro vom MSV Duisburg zum FC St. Pauli gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Bei den Zebras war der gebürtige Duisburger 2017 aus der U19 zur Profimannschaft hochgezogen worden. Drei Jahre hatte er in der MSV-Jugend gespielt, davor in der Knappenschmiede des FC Schalke 04, bei den Sportfreunden Hamborn und dem SV Beeckerwerth, wo er seine Karriere begann. In seiner Zeit beim MSV kam Daschner auf 56 Spiele, in denen er 14 Tore erzielen und sechs weitere auflegen konnte.