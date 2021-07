Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 will bei Holstein Kiel den ersten Auswärtssieg seit November 2019 einfahren. Damals wurde Werder Bremen bezwungen.

Für den FC Schalke 04 steht am Sonntag (13.30 Uhr) das erste Zweitliga-Auswärtsspiel seit 30 Jahren auf dem Programm.

Das Team von Trainer Dimitrios Grammozis ist zu Gast bei Holstein Kiel. In der letzten Saison gehörten die Störche zu den großen Überraschungen im Unterhaus und schafften den Sprung in die Relegation. Dort scheiterte Kiel am 1.FC Köln. Dazu erreichten die Hausherren das DFB-Pokal-Halbfinale.

Grammozis verteidigt seine Taktik

Nach dem geplatzten Bundesliga-Aufstieg haben allerdings einige Leistungsträger den Klub verlassen. Direkt im ersten Saisonspiel war erkennbar, dass viele Stammkräfte der letzten Saison fehlten. Beim FC St.Pauli setzte es eine 0:3-Niederlage. Kiel verlor deutlich, obwohl die Mannschaft mehr Spielanteile hatte. Bei Schalke war es anders: Gegen den HSV hatten die Knappen weniger als 30 Prozent Ballbesitz und wurden in der Schlussphase für die Passivität bestraft. “Wir haben die defensiven Phasen gut gemeistert, müssen aber im eigenen Ballbesitz noch mehr Sicherheit ausstrahlen“, betonte Chef-Trainer Grammozis auf der Pressekonferenz vor dem Kiel-Spiel.

Trotzdem verteidigte der 43-Jährige seine Taktik mit wenig Ballbesitz: “Wenn wir gegen den HSV unsere Torchancen genutzt hätten, dann hätte keiner über den Ballbesitz gemeckert. Für mich ist es so: Wenn wir eine gute defensive Struktur haben und kaum Torchancen zulassen, ist es ebenfalls eine Art von Dominanz. Eine Mannschaft kann auch gegen den Ball dominant sein. Es ist meine persönliche Einstellung, das muss auch kein anderer Trainer teilen. Der ganze Ballbesitz bringt nichts, wenn man sich keine Möglichkeiten erspielt. Klar ist aber auch, dass wir unser Spiel mit dem Ball verbessern müssen, damit wir noch mehr Ruhe haben. Wir müssen im eigenen Ballbesitz eine gute Mischung zwischen Positionsspiel und Torgefahr finden.“

Schalke will Auswärtsfluch beenden

Um den klassischen Fehlstart zu vermeiden, brauchen die Knappen in der Ferne ein Erfolgserlebnis und müssen die Horror-Auswärtsbilanz beenden. Seit November 2019 (2:1 bei Werder Bremen) konnte S04 kein Auswärtsspiel mehr gewinnen - die letzten sieben in der Bundesliga gingen sogar allesamt verloren! In Kiel will Schalke endlich wieder dreifach punkten, zur Not auch mit weniger Ballbesitz.