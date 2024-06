SpVgg Steele 03/09 Vor Entscheidungsspielen - Möllensiep übt Kritik am Format

Die SpVgg Steele 03/09 muss in der Landesliga Niederrhein in eine Entscheidungsrunde gegen die SGE Bedburg-Hau. Erst nach den beiden Spielen entscheidet sich, ob es in die Relegation geht.