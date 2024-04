Borussia Dortmund muss im Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League ohne Donyell Malen auskommen. An der Zielsetzung ändert das allerdings nichts.

Borussia Dortmund ist ohne Angreifer Donyell Malen zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Atletico Madrid geflogen. „Leider hat es nicht gereicht, er ist auch noch ein bisschen infektiös geworden. Schade, aber ansonsten sind alle dabei“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl am Dienstagmorgen vor dem Abflug der Maschine EW 1909 in die spanische Hauptstadt.

Der Niederländer Malen ist neben Nationalspieler Niclas Füllkrug der beste BVB-Torschütze in dieser Bundesliga-Saison (elf Treffer). Auch im Achtelfinale der Königsklasse war er im Hinspiel gegen PSV Eindhoven (1:1) erfolgreich.

Kehl erwartet am Mittwoch bei Atletico (21.00 Uhr/DAZN) derweil einen harten Kampf. „Wir wissen, was uns erwartet - eine sehr intensive, hitzige Atmosphäre, ein Hexenkessel - und eine Mannschaft, die hart verteidigt. Wir werden viele Zweikämpfe führen, müssen robust sein, müssen uns wehren. Ansonsten werden wir nicht bestehen können“, so Kehl.

Halbfinale "wäre ein großartiger Erfolg"

An der Zielsetzung ändere sich indes nichts. „Wir werden uns etwas einfallen lassen und wollen natürlich weiterkommen, das wäre ein großartiger Erfolg“, so Kehl. Atletico habe ähnlich wie der BVB derzeit in der Liga Probleme und sei „nicht so stabil wie in den letzten Jahren.“

Das Team von Trainer Diego Simeone belegt in Spanien derzeit den vierten Rang, nur zwei Punkte vor dem Tabellenfünften Athletic Bilbao.