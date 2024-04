Genau auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, als Borussia Dortmund vom FC Bayern München abgeschossen wurde. Weisse noch?

Am 06. April 2019 fand in der Bundesliga das damalige Spiel der Spiele statt: In einer ausverkauften Allianz-Arena traf der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Das Spiel sollte in Erinnerung bleiben, für den BVB allerdings negativ. Weisse noch?

Am 27. Spieltag war die Stimmung in Dortmund noch bestens. Durch einen Doppelpack von Torjäger Paco Alcacer in der Nachspielzeit besiegte der BVB den VfL Wolfsburg mit 2:0. Weil der FC Bayern beim SC Freiburg nicht über ein 1:1-Remis hinauskam, eroberte die Borussia die Tabellenführung in der Bundesliga zurück und hatte vor dem Kräftemessen in München zwei Punkte Vorsprung.

Nach dem Last-Minute-Sieg war die Euphorie im BVB-Lager natürlich groß. So sagte Mittelfeldmann Mario Götze vor dem Duell gegen seinen Ex-Klub: "Natürlich freuen wir uns jetzt alle auf das Spiel, wir wissen, dass es sehr wichtig für uns wird. Das wird sehr, sehr geil."

Zu diesem Zeitpunkt ahnte der Weltmeister noch nicht, was eine Woche später passieren sollte. So viel vorweg: "Sehr, sehr geil" wurde es nur für den Rekordmeister. Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel verkam zu einer einseitigen Angelegenheit und endete mit einem saftigen 5:0 für die Bayern, womit die Tabellenführung wieder wechselte.

Nach wenigen Minuten hatte Dortmunds Mahmoud Dahoud die große Chance zur Führung, aber er traf nur den Pfosten. Es sollte die einzige Chance für den BVB in den ersten 45 Minuten bleiben. Was folgte, war eine Münchner Machtdemonstration. Bereits zur Pause stand es 4:0 (!).

Startelf Bayern: Neuer – Kimmich, Süle, Hummels, Alaba – Martinez, Müller, Thiago – Gnabry, Lewandowski, Coman Startelf BVB: Bürki – Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo – Witsel, Delaney, Dahoud – Sancho, Brunn-Larsen, Reus Tore: 1:0 Hummels (10.), 2:0 Lewandowski (17.), 3:0 Martinez (41.), 4:0 Gnabry (43.), 5:0 Lewandowski (89.).

Mats Hummels, der sich nach Thiago-Flanke gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, eröffnete mit einem harten Kopfball unter die Latte und erzielte das 1:0 (10.). Sieben Minuten später unterlief Dan-Axel Zagadou ein kapitaler Fehler, den Robert Lewandowski sehenswert ausnutzte und halb im Fallen aus 16 Metern ins leere Tor zum 2:0 traf.

Doch damit noch lange nicht genug: Immer wieder segelten gefährliche Standards nach innen, immer wieder kombinierten sich die pfeilschnellen FCB-Offensivspieler im Zusammenspiel mit ihren Kollegen nach vorn, immer wieder gab es hochkarätige Chancen. Nach einem präzisen Schlenzer von Javi Martinez zum 3:0 (41.) und einem genauen Kopfball von Serge Gnabry (43.) ging es mit einem hochverdienten 4:0 in die Pause.

Im zweiten Durchgang verwaltete Bayern das Ergebnis gegen enttäuschende Gäste. Eine Minute vor dem Schlusspfiff traf Lewandowski dann noch zum 5:0-Endstand. Durch Lewandowski und Hummels hatte der BVB drei Treffer von ehemaligen Spielern kassiert.

Es war ein katastrophales Ergebnis für die Favre-Elf. Bis zum Saisonende konnte der BVB sich die Tabellenführung nicht mehr zurückholen und wurde schließlich Vizemeister. Am 31. Spieltag folgte sogar noch die bittere 2:4-Derbypleite gegen den FC Schalke 04.