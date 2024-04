VfL Bochum: So hat sich Hoffmann im Winter aus der persönlichen Krise gearbeitet

Philipp Hofmann könnte auf einmal zum Trumpf des VfL Bochum im Abstiegskampf werden. Er präsentiert sich derzeit mit "neuem Körper."

Für Philipp Hofmann war es zuletzt keine einfache Zeit. Noch nie in seiner Karriere war er so lange ohne Treffer wie in der aktuellen Spielzeit.

Zwischenzeitlich waren es mehr als 1000 Minuten, die er in der Liga nicht treffen konnte. Doch der Angreifer des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat sich nicht hängen lassen - obwohl "die Situation schon an mir genagt hat", wie Hofmann gegenüber RS erklärt.

Daher gab es nach der Hinrunde einen Entschluss, wie der 31-Jährige erklärt: "Es war keine leichte Zeit für mich als Stürmer. Da muss man aber auch mal durch. Ich habe dann im Winter abgeschaltet, viel zeit mit der Familie verbracht. Und ich wollte generell einfach was verändern."

Was harte Arbeit bedeutete, das zahlt sich nun aus. Denn der ehemalige Karlsruher berichtet: "Ich habe viel an mir gearbeitet. Ich wollte spritziger sein."

Was geklappt hat - die Konsequenz waren nun die ersten Tore. Gegen Darmstadt erzielte er sogar einen Doppelpack - seine Leistung war einer der wenigen positiven Aspekte nach dem 2:2 gegen das Schlusslicht.

Nach 70 Minuten hatte ich ein paar Krämpfe, was völlig normal ist mit einem etwas neuen Körper Philipp Hofmann

Hofmann könnte so noch ein Trumpf im Endspurt der Saison werden, er sagt: "Ich fühle mich jetzt topfit. Gegen Mainz hatte es sich schon angedeutet. Jetzt bin ich gegen Darmstadt gut reingekommen und man hat gesehen, dass ich spritziger war. Nach 70 Minuten hatte ich ein paar Krämpfe, was völlig normal ist mit einem etwas neuen Körper. Ich bin zuversichtlich, dass ich in den kommenden Wochen länger spielen und durchpowern kann. Und gegen Darmstadt half es auch, dass wieder sehr viel geflankt wurde."

Was dem bulligen Mittelstürmer natürlich in die Karten spielt, die hofft er nun auch im Kellerduell am Samstag (15:30 Uhr) beim 1. FC Köln ausspielen zu können. Sein Ausblick: "Köln spielt sehr intensiv, sie schlagen viele Flanken, wir müssen bei den zweiten Bällen wach sein. Die Stimmung wird richtig gut sein. Wir freuen uns auf die Partie und das Ziel ist klar. Wir wollen den FC auf Abstand halten." cb/ gp