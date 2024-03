Mit dem VfL Bochum trifft Anthony Losilla am Sonntagabend auf Darmstadt 98. Der Kapitän erklärt den Plan für das Kellerduell.

Nach vier Niederlagen in Serie kann der VfL Bochum im Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Ostersonntag (19.30 Uhr, RS-Liveticker) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang momentan, genauso groß ist der Rückstand von Schlusslicht Darmstadt auf Platz 16.

Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie bewahrt Kapitän Anthony Losilla die Ruhe - und fordert zugleich eine Steigerung seines Teams. Vor allem Kleinigkeiten werden gegen im Flutlicht-Duell den Lilien entscheidend sein, glaubt der 38 Jahre alte Mittelfeld-Chef.

Im Vorfeld spricht Losilla über...

... freie Tage in der Länderspielpause: "Die freien Tage taten gut vor dem letzten Block in der Bundesliga, da für uns unheimlich wichtig ist. Wir haben das gebraucht, um den Kopf wieder freizukriegen nach der Negativserie. Wir konnten uns erholen und neu fokussieren."

... die Negativ-Serie: "Es ist natürlich nicht gut, wenn man viermal in Serie verliert. Das bedeutet, dass einige Dinge nicht gestimmt haben. Aber es war auch nicht alles schlecht. Teilweise haben Kleinigkeiten gefehlt, um die Ergebnisse auf unsere Seite zu ziehen. Daran haben wir weiter gearbeitet. Ich bin überzeugt, dass wir die Situation jetzt umbiegen werden. Wir haben dieses Jahr bewiesen, dass wir jeden Gegner ärgern können. Die Qualität haben wir allemal - das müssen wir jetzt endlich wieder zeigen."

... das Hinspiel gegen Darmstadt (2:1): "Es war kein schönes Spiel. Aber am Ende zählt, dass wir gewonnen haben. Es war auch damals schon ein direktes Duell im Tabellenkeller. Wir müssen wieder die gleiche Mentalität wie damals zeigen. Wir waren konsequenter als der Gegner - und das müssen wir jetzt wieder sein. Denn ich denke, dass Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden."

... die Unterstützung der Fans: "Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder schwache Phasen, aber die Fans standen zu jeder Zeit hinter uns. Das brauchen wir jetzt wieder, um erneut etwas Großes zu erreichen - gemeinsam mit ihnen." (mit gp)