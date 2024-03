Bundesliga: Spieltage 31 - bis 34 angesetzt - VfL Bochum nur einmal am Samstag

Die Deutsche Fußball Liga hat die verbleibenden Spiele der Saison 2023/24 in der Bundesliga zeitgenau angesetzt. An den Spieltagen 31 bis 33 wird jeweils dreimal am Sonntag gespielt.

Die Fans der Fußball-Bundesliga haben Klarheit. Die DFL hat die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau angesetzt. Der letzte Spieltag findet sowieso zeitgleich am Samstag (18. Mai, 15:30 Uhr) statt. In den drei Wochen zuvor wird der VfL Bochum keine Partie am traditionsreichen Samstag austragen. Erst geht es am Freitag nach Hoffenheim, anschließend warten die Sonntags-Partien bei Union Berlin und gegen Bayer Leverkusen. Generell wird es an den Spieltagen 31 bis 33 jeweils drei Spiele am Sonntag geben. Hier die Übersicht der letzten Ansetzungen der laufenden Saison. 31. Spieltag Freitag, 26. April, 20:30 Uhr VfL Bochum - TSG Hoffenheim Samstag, 27. April, 15:30 Uhr FC Bayern München - Eintracht Frankfurt RB Leipzig - Borussia Dortmund SC Freiburg - VfL Wolfsburg FC Augsburg - SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 18.30 h Sonntag, 28. April, 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln 17:30 h SV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim 32. Spieltag Freitag, 3. Mai, 20:30 Uhr TSG Hoffenheim - RB Leipzig Samstag, 4. Mai, 15:30 Uhr Borussia Dortmund - FC Augsburg VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 SV Werder Bremen - Borussia Mönchengladbach VfB Stuttgart - FC Bayern München 1. FC Köln - SC Freiburg 18:30 h Sonntag, 5. Mai, 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfL Bochum Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 17:30 h 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 19:30 h 33. Spieltag Freitag, 10. Mai, 20:30 Uhr FC Augsburg - VfB Stuttgart Samstag, 11. Mai, 15:30 Uhr RB Leipzig - SV Werder Bremen SC Freiburg - 1. FC Heidenheim Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund 18:30 h Sonntag, 12. Mai, 15:30 Uhr SV Darmstadt 98 - TSG Hoffenheim FC Bayern München - VfL Wolfsburg 17:30 h VfL Bochum 1848 Bayer 04 Leverkusen 19:30 h 34. Spieltag Samstag, 18. Mai, 15:30 Uhr Borussia Dortmund SV Darmstadt 98 1. FC Union Berlin - SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen - FC Augsburg Eintracht Frankfurt - RB Leipzig VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim - FC Bayern München SV Werder Bremen - VfL Bochum VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim - 1. FC Köln

Zur Startseite