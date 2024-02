22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga: Neues Wunder anne Castroper für den VfL Bochum oder Frust-Reaktion des FC Bayern München? So stellen die Trainer auf.

Viel ist im Vorfeld geschrieben worden: Über angeschlagene Münchner und mutige Bochumer, die die Gunst der Stunde ausnutzen könnten. Ab 17.30 Uhr ist das alles egal: Dann empfängt der VfL Bochum den FC Bayern München.

Für die Gäste geht es darum, den Anschluss zu Bayer Leverkusen zu halten. Der Spitzenreiter hat am Samstag in Heidenheim (2:1) vorgelegt und jetzt acht Punkte Vorsprung auf die Bayern. Ausgerechnet das Duell in Bochum könnte also zu einem Schlüsselspiel in der Meisterschaft werden.

Dort wartet ein demütiger, aber selbstbewusster VfL auf den Rekordmeister. Nur eine Niederlage zu Hause und sieben ungeschlagene Heimspiele in Folge können sich mehr als sehen lassen. Bochum ist eine der heimstärksten Mannschaften der Liga.

Anlass zu wechseln hatte VfL-Trainer Thomas Letsch eigentlich nicht. Für den gelbgesperrten Matus Bero rutscht wie erwartet Christopher Antwi-Adjei in die Startaufstellung. Doch Letsch muss ein weiteres Mal wechseln.

Überraschend fehlt Patrick Osterhage komplett im Aufgebot. Der zentrale Mittelfeldspieler hatte sich in der Stamm-Elf festgespielt. Für ihn startet Erhan Masovic und bildet mit Kapitän Anthony Losilla und Kevin Stöger das Mittelfeld-Trio.

Tim Oermann und Bernardo sollen beim Tempo der schnellen Flügelspieler dagegenhalten, Keven Schlotterbeck und Ivan Ordets bekommen es mit Harry Kane zu tun.

Im Sturm darf nach zuletzt zwei Treffern zum vierten Mal in Folge der junge Moritz Broschinski an der Seite von Takuma Asano ran. "Er hat im Moment die Nase vorn und wenn ein Stürmer spielt und trifft, dann gibt es relativ wenig Argumente für mich, ihn rauszunehmen", hatte Letsch schon unter der Woche gesagt.

Die Bayern erwartet der VfL-Trainer wieder in einer Viererkette. "Ich glaube nicht, dass sie nach dem Leverkusen-Spiel nochmal in einer Dreierkette agieren werden." Auf dem Papier behielt Letsch schon mal recht.

Neben Joshua Kimmich steht auch Thomas Müller wieder von Beginn an auf dem Platz. Bayern-Trainer Thomas Tuchel setzt dafür Leroy Sané erstmal auf die Bank, es beginnt Eric Maxim Choupo-Moting.

So spielen der VfL Bochum und der FC Bayern München:

Bochum: Riemann - Oermann, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Masovic - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Broschinski.

Bayern: Neuer - Mazraoui, De Ligt, Minjae, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Müller, Musiala, Choupo-Moting - Kane.