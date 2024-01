In der Bundesliga findet Borussia Dortmund zur Rückrunde zurück in die Spur. Auch bei einigen Sommer-Abgängen läuft es rund - von Real Madrid bis Holstein Kiel.

Mit dem jüngsten 3:1-Sieg gegen den VfL Bochum hat sich Borussia Dortmund im Kampf um die Champions League endgültig zurückgemeldet. Ein Wettbewerb, in dem zwei Sommer-Abgänge mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenfalls vertreten sein werden.

Jude Bellingham (Real Madrid): Im Sommer für rund 103 Millionen Euro nach Spanien gewechselt, hat sich der 20-Jährige bei Real sofort eingefunden. In 18 Spielen hat der Mittelfeldmann schon 14 Mal getroffen, ist bei den Königlichen gesetzt. Zur Tabellenführung reicht es aktuell aber noch nicht. Real liegt einen Punkt hinter Emporkömmling Girona FC auf Platz zwei.

Ansgar Knauff: Nach einjähriger Leihe zu Eintracht Frankfurt zahlten die Hessen im Sommer rund fünf Millionen Euro, um Knauff dauerhaft zu binden. Zuletzt stand Knauff in der Liga immer in der Startelf, traf zudem beim 1:0-Sieg gegen RB Leipzig und beim 2:2 in Darmstadt. In 16 Bundesligaspielen gelangen ihm fünf Tore und eine Vorlage.

Thorgan Hazard: Rund vier Millionen Euro hat sich der belgische Erstligist RSC Anderlecht die Dienste des 30-Jährigen im Sommer kosten lassen. Zum Ende des Jahres 2023 bremste ihn eine Knieverletzung aus. Spätestens mit seinem ersten Saisontor beim jüngsten 2:2 gegen Royal Union Saint-Gilloise meldete sich der Belgier zurück. In elf Ligaspielen stehen zudem drei Vorlagen zu Buche.

Tom Rothe: Das Linksverteidigertalent ist bei Zweitligist Holstein Kiel gesetzt. Dort blüht der 19-Jährige auf, traf in 19 Spielen zweimal und lieferte sechs Vorlagen - überzeugende Werte. Gut für den BVB: Rothe ist nur verliehen und wird im Sommer zurückkehren.

Raphaël Guerreiro: Im Sommer hat sich der Linksverteidiger ablösefrei Ligakonkurrent Bayern München angeschlossen. Nach Muskelverletzungen in der Hinrunde schien er zuletzt unter seinem ehemaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel angekommen zu sein. Er stand sechsmal in Folge in der Startelf und erzielte gegen Union Berlin den 1:0-Siegtreffer. In der Tabelle jagt er mit dem FCB Spitzenreiter Bayer Leverkusen.

Mahmoud Dahoud: So richtig angekommen ist Dahoud bei Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion noch nicht. In der Liga fehlte er zuletzt im Kader, schmorte davor viermal 90 Minuten lang auf der Bank. Auch eine Rotsperre hat er schon hinter sich. Neun Einsätze und eine Vorlage dürften seinen Ansprüchen nicht genügen. Immerhin in der Europa League durfte er zweimal starten.

Felix Passlack: Beim VfL Bochum war der Rechtsverteidiger zu Saisonbeginn gesetzt, verlor seinen Stammplatz dann aber an Cristian Gamboa. Nach sechs Einsätzen an den ersten sechs Spieltagen kamen gerade einmal noch drei Minuten beim 3:0-Heimsieg gegen Union Berlin hinzu.

Anthony Modeste: Nach nicht einmal einem Jahr wurde das Kapitel im vergangenen Sommer geschlossen. Modeste ging zu dem ägyptischen Erstligisten El Ahly, wo er in fünf Ligaspielen einmal getroffen hat. Beim 4:2 gegen Modern Future im Finale des Egyptian Supercups steuerte Modeste ebenfalls einen Treffer bei.

Luca Unbehaun: Unbehauns ablösefreier Wechsel zum SC Verl im Sommer hat sich für beide Parteien gelohnt. Bei den Ostwestfalen ist der Ex-Borusse Stammtorhüter, Verl mischt im Rennen um Relegationsplatz drei der Dritten Liga mit.

Soumaïla Coulibaly: Auch Coulibaly tut die Luftveränderung aus dem Sommer gut. Der 20-jährige Innenverteidiger wurde an den belgischen Champions-League-Teilnehmer Royal Antwerpen verliehen. In der Königsklasse verpasste er keine Minute, in der Liga ist er, wenn fit, ebenfalls gesetzt. Dort bringt er es bisher auf 16 Einsätze. Im Sommer soll er nach Dortmund zurückkehren.

Nico Schulz: Der Linksverteidiger ist seit seiner Vertragsauflösung im Sommer vereinslos.