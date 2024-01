VfL Bochum: Ordets im Kader, Letsch-Loblied auf Losilla

Der VfL Bochum hat nach dem Bremen-Spiel auch gegen den VfB Stuttgart ein Heimspiel. So sieht Trainer Thomas Letsch die Ausgangslage.

Auf geht es in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Und da würde sich der VfL Bochum am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart gerne für eine der dunkelsten Stunden der Hinserie revanchieren.

Denn gleich zum Auftakt kam die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch beim VfB mit 0:5 unter die Räder. Da der Bochumer Coach ungern über die Vergangenheit redet, schaut er nach vorne.

Denn seit dem Hinspiel-Debakel hat sich einiges getan bei seiner Mannschaft, daher betont Letsch: "Wir wollen beweisen, dass wir auf dem Hinspiel gelernt haben."

Personell hat er erneut viele Optionen, denn "es schaut gut aus, es sind keine Verletzten hinzugekommen, nur Cristian Gamboa fällt gesperrt aus." Bedeutet: Neben Gamboa fehlen Michael Esser und Takuma Asano.

Dafür rückt Ivan Ordets nach seiner langen Pause wieder in den Kader, allerdings ist er offenbar keine Option für die Startelf, wie der Trainer erklärt: "Ivan Ordets gehört zum Kader Er war eine Zeit raus, in der letzten Woche war es noch zu früh ihn zu bringen. Wir haben am Freitag gesprochen, ob er sich bei 100 Prozent sieht. Er sagte, dass er sich 20 Prozent besser fühlt als vor einer Woche. Daher ist es die Frage, ob es Sinn macht, ihn schon in die Startelf zu beordern."

Zumal die Innenverteidigung mit Erhan Masovic und Keven Schlotterbeck funktionierte, rechte für Gamboa dürfte Tim Oermann beginnen. Und auf ihn wird - wie den gesamten Defensivverbund des VfL - viel Arbeit zukommen.

Letsch hat höchsten Respekt vor dem Gegner - trotz 1:3 in Gladbach am letzten Wochenende: "Wenn man beim VfB kurzfristig schaut, dann haben wir beim VfB in Gladbach zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Sie haben dort in der Pause umgestellt, daher wissen wir nicht genau, was auf uns zukommt. Wir müssen unsere Elf auf beides vorbereiten - die Dreier- und die Viererkette. Auf jeden Fall steht der VfB berechtigt da oben, sie haben sich ein Selbstverständnis erarbeitet, dabei suchen sie immer wieder spielerische Lösungen."

Er ist sich für nichts zu schade. Es freut mich riesig, dass er den Vertrag verlängert hat. Es macht riesigen Spaß mit ihm zu arbeiten Thomas Letsch über Anthony Losilla

Einer, der dafür zuständig ist, das zu unterbinden, ist Kapitän Anthony Losilla. Der verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Sehr zur Freude von Letsch, der ein Loblied auf seinen Routinier anstimmte: "Er ist ein Spieler, der mit seinen 37 Jahren in jedem Training auf dem Platz steht und immer Vollgas gibt. Er will immer gewinnen, er ist immer unter den Top drei bei den Laufwerten. Er ist sich für nichts zu schade. Es freut mich riesig, dass er den Vertrag verlängert hat. Es macht riesigen Spaß mit ihm zu arbeiten."

So könnte der VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart spielen

Riemann - Oermann, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger, Antwi-Adjei - Paciencia

Es fehlen: Asano (Asien-Cup), Esser (Kniebeschwerden), Gamboa (5. Gelbe Karte)

Sperren drohen: Bernardo, Bero, Losilla, Masovic