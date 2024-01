Der VfL Bochum geht optimistisch in den Pflichtspielauftakt 2024. Kevin Stöger ist voller Tatendrang, muss sich allerdings zügeln.

Am Sonntag (15.30 Uhr, live im RS-Ticker) startet der VfL Bochum in das Pflichtspieljahr 2024. Auftrieb gibt die erfolgreiche Wintervorbereitung samt zwei Testspielsiegen.

"Es ist immer gut, im letzten Testspiel erfolgreich zu sein", sagt Kevin Stöger und ergänzt: "Ich denke, es war ein ordentlicher Test. Aber wir wissen, dass es am Sonntag gegen Bremen anders sein wird."

Anders heißt in dem Fall: Situation, Gegner, Atmosphäre. Es geht in der Bundesliga wieder um drei Punkte und mit dem SV Werder Bremen ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf zu Gast. Und zwar an der Castroper Straße. Da, wo sich der VfL am wohlsten fühlt.

"Wir wisse ja was zu Hause abgeht", erklärt Stöger. "Deswegen freuen wir uns extrem, dass das erste Spiel im neuen Jahr zuhause ist." Doch die Bilanz spiegelt die Vorliebe für die eigenen vier Wände noch nicht vollends wieder. Zehn der insgesamt 16 Punkte holte das Team von Thomas Letsch im Ruhrstadion - gleichbedeutend mit Platz 13 in der Heimtabelle.

"Wir wollen eine Heimmacht werden, die letzten zwei Spiele waren schon gut. Wir haben einige gute Partien hier gezeigt, aber uns leider nicht belohnt. Wir wollen am Sonntag unbedingt gegen Bremen gewinnen und mit einem guten Gefühl in die Rückrunde reingehen. Ich glaube, wenn wir unsere Leistung bringen, dann ist die Chance sehr hoch", zeigt sich Stöger entschlossen.

Der Gegner, punktgleich mit dem VfL, war schon besser drauf. Doch das ist am Sonntag Nebensache. "Wir nehmen alles an wie es kommt", sagt der Mittelfeldspieler. "Ob Platz oder Wetter. Wie Bremen spielt, ist im Endeffekt egal. Wir wissen, wenn wir unserer Leistung bringen zu Hause, können wir sie schlagen. Und dafür werden wir alles geben."

Das gilt auch für Stöger, der im letzten Spiel (0:4 gegen Bayer Leverkusen) aufgrund einer Gelb-Sperre zusehen musste. "Die Sperre tat natürlich weh und war unnötig. Fünf Gelbe Karten bekommt man trotzdem schnell, gerade bei unserer Spielweise, weil es sehr intensiv ist", berichtet der 30-Jährige und betont: "Ich will auf gar keinen Fall nochmal gesperrt sein diese Saison, deswegen muss ich mich da etwas zurückhalten."

Soweit es eben vor den ersten Pflichtbegegnungen des neuen Jahres geht. Denn: "Wir brennen alle auf das Spiel. Alle Jungs sind fit. Ich glaube nicht, dass das zu dieser Jahreszeit normal ist. Wir wollen unbedingt das erste Heimspiel im neuen Jahr gewinnen. Dafür werden wir alles tun. Es gibt nichts geileres, als mit unseren Fans am Sonntag zu feiern.“

cm/gp